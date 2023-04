VOLLEY A1 - All'Eurosuole Forum arriva la WithU, inizio alle 18. Enrico Diamantini: «Mi aspetto il palazzetto pieno e un sostegno caloroso dei tifosi»

La Lube non vuole sorprese alla viglia di Pasqua. Domani, sabato 8 alle 18 i campioni d’Italia scenderanno in campo all’Eurosuole Forum di Civitanova contro la WithU Verona per gara 5 dei quarti di finale playoff Scudetto. Con i team appaiati sul 2-2 dopo quattro partite grazie alla rimonta dei cucinieri, in palio nel match decisivo della serie c’è l’accesso alle semifinali. Il club che saprà imporsi avanzerà contro la vincente di gara 5 del combattutissimo quarto tra Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano. La formazione perdente domani, invece, andrà al girone playoff quinto posto a braccetto con Vero Volley Monza, le altre due squadre che mancheranno l’approdo alle semifinali e la vincente del preliminare quinto posto.

Dopo gli errori che hanno condizionato gara 1 nelle Marche e la sconfitta beffarda al tie break in gara 2 al pala Agsm Aim, Civitanova si è rialzata in casa con le mosse di Chicco Blengini e tanta intensità nel terzo round, per poi ripetersi nel quarto atto della serie a Verona con un forcing eccellente al servizio in grado di girare la partita. Alla vigilia dell’incontro decisivo, Radostin Stoytchev promette inedite contromisure in campo per contrastare la Lube.

Più passano le ore e più diminuiscono i posti disponibili in vista di gara 5 grazie alla prevendita biglietti online su lubevolley.vivaticket.it, negli shop Vivaticket e al botteghino (prossima apertura alla cassa del palas oggi dalle 17 alle 19 e, in caso di biglietti rimanenti, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio del match. Ci si avvicina sempre più al sold out dell’Eurosuole Forum. La gara è compresa nell’abbonamento stagionale.

Presente e pronto a esibirsi per gli spettatori dell’Eurosuole Forum Valentino Alessandrini, il “golden boy” marchigiano del violino, ospite della serata. Musicista, compositore e produttore affermato con un percorso sempre in crescita dopo il diploma con lode al conservatorio Rossini di Pesaro, lo special guest ha collaborato con prestigiose orchestre in Italia e all’estero, ha inciso e pubblicato vari dischi esibendosi in tutto il mondo e prendendo parte a trasmissioni dei canali Rai. Un artista da milioni di visualizzazioni sui propri canali social e 90mila follower.

L’ultima formazione di Verona. In gara 4 dei quarti, dopo essere passata in vantaggio di un set, la WithU Verona ha perso in casa per 3 a 1 con la Lube. Gli scaligeri sono scesi in campo con la diagonale Spirito-Sapozhkov, Keita e Mozic laterali, Grozdanov e Mosca al centro, Gaggini libero. Nel corso della gara sono entrati Cortesia, Magalini, Raphael e Zanotti.

«La serie è in perfetto equilibrio – dice Enrico Diamantini della Lube -. Gara 5 all’Eurosuole Forum potrebbe rivelarsi una maratona. Dobbiamo essere consapevoli che una sfida del genere avrà fasi molto diverse tra loro, con le due squadre che a tratti comanderanno il gioco. Cerchiamo un’impresa casalinga, mi aspetto il palazzetto pieno e un sostegno caloroso dei tifosi per aiutarci a coronare i nostri comuni propositi».

«Ne eravamo già consapevoli, ma in queste gare ci siamo resi conto ancora di più della forza di Civitanova – dichiara Radostin Stoytchev, allenatore WithU Verona -. Scenderemo in campo per combattere fino all’ultimo punto e faremo tanto lavoro per contrastarli anche sabato. I ragazzi sono sani e affronteremo bene l’impegno che ci attende. Loro hanno trovato una soluzione in ricezione che è molto valida e che ha funzionato. Analizzando bene le partite, però, abbiamo introdotto anche noi qualche novità. I giocatori ci tengono tanto a fare bene e lo dimostreranno anche nel confronto decisivo».

Gli arbitri del match saranno Stefano Cesare e Stefano Caretti, entrambi della sezione di Roma.