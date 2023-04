SOFTBALL - Nella prima giornata del massimo campionato nazionale le maceratesi non portano a casa nessun punto. Sabato 8 aprile alle 16 all’impianto di via Cioci arriverà Bollate

Macerata Softball ritorna a giocare nella massima serie nazionale disputando un’ottima partita sul campo di Forlì, nella prima giornata del campionato, pur non portando a casa alcun punto. Di fronte a una delle migliori squadre italiane (tricolore nel 2021 e lo scorso anno ai playoff) le marchigiane sono state molto combattive e in corsa fino alla fine dei due parziali. In gara 1 le maceratesi cedono 3-4 solo all’extra-inning e anche gara 2 si risolve 6-7 nell’ultimo inning.

L’avvio di gara 1 vede Macerata avanti due volte (prima con il doppio di Giudice e poi con il singolo da due punti di Ladner). Forlì però recupera due volte grazie al suo potente lineup, che mette in mostra Laghi (doppio), Gasparotto (fuoricampo) e Ilaria Cacciamani (singolo). Dal quarto inning le lanciatrici, Cacciamani per Forlì e Luconi per Macerata, prendono il sopravvento e la sfida va all’extra-inning. Le romagnole riescono a prevalere con la valida di Cacciamani che porta a casa Giacometti.

Gara 2 intensa e con diversi errori (7) da entrambe le parti. Forlì va sul 3-1 dopo due riprese con il triplo di Gasparotto, ma Macerata pareggia con il singolo di Roberts e un errore di tiro su cui segna Tittarelli. Altra imprecisione difensiva e Laghi riporta in vantaggio le padrone di casa, che allungano con un fuoricampo da due punti di Giacometti. Macerata insiste e nel settimo inning, con il singolo di Ladner e il doppio di Monari, riesce a rimontare sul 6-6. Nella parte bassa dell’inning Forlì trova per la seconda volta il walk-off con il singolo di Cerioni, che consente a Onofri di siglare il 7-6 finale.

Per Macerata Softball è una sconfitta non solo onorevole ma anche incoraggiante, per il carattere dimostrato e la capacità di fronteggiare fino in fondo un avversario sulla carta non abbordabile.

Il manager cubano Benito Francia Ventura, affiancato ieri da Marta Gambella (che sostituiva il coach Romulus Malerba) e coadiuvato da Emanuele Menghi e Uliana Vallese, potrà continuare ad assestare la squadra (le straniere sono arrivate da pochi giorni) sapendo di poter contare su un roster valido e in grado affrontare degnamente il campionato di A1.

Queste le atlete schierate in campo: Giorgia Cacciamani, Ilaria Colepio, Emma Fagioli, Chiara Giudice, Elisa Grifagno, Marica Guglielmi, Chantelle Ladner, Marta Lisandroni, Marta Loi, Elisa Lucarini, Luana Luconi, Matilde Migliorelli, Sara Monari, Sofia Porro, Sophia Roberts, Elena Roganti, Michela Serrani, Chiara Severini, Alisya Terrenzio e Gioia Tittarelli.

Prossimo appuntamento, con la seconda giornata in calendario, sabato 8 aprile alle 16 nell’impianto di via Cioci, dove arriverà Bollate, un’altra grande del softball italiano con 13 scudetti (l’ultimo nel 2020), 1 Coppa dei Campioni (2019), 1 Coppa delle Coppe (2018) e 4 Coppa Italia (l’ultima nel 2019).

Classifica: Caronno, Saronno, Bollate, Forlì, Pianoro (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Sestese, Collecchio, Castelfranco, Macerata, Parma (0-2, .000).