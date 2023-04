VOLLEY A1 - Sabato alle 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova è in programma un’altra sfida da dentro o fuori tra i campioni d’Italia e il sestetto scaligero. Lo schiacciatore cubano Marlon Yant: «Abbiamo sempre creduto nella rimonta. Il sostegno dei tifosi ci darà lo sprint e ci aiuterà nei momenti più difficili»

Concretezza al servizio, un gioco fluido e un mix di forza fisica e mentale. La Lube vuole ripartire dalle certezze che hanno fruttato l’aggancio alla WithU Verona nella serie dei quarti di finale dei playoff Scudetto. Si è aperta oggi la settimana che porterà a gara 5 per raggiungere la semifinale. Sabato 8 aprile alle 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova, è in programma un’altra sfida da dentro o fuori tra i campioni d’Italia e il sestetto scaligero.

Questa mattina la formazione marchigiana è tornata in palestra per lavorare in sala pesi, mentre nel pomeriggio il gruppo si è radunato per una seduta tecnica in palestra. I ragazzi di Chicco Blengini sognano un Eurosuole Forum sold out per la partita chiave che porrà fine alla maratona di grande volley contro Verona. Servirà una Lube aggressiva ma lucida per smorzare una terza volta l’ardore agonistico del team di Radostin Stoytchev. Capitan Luciano De Cecco e compagni cercheranno di completare l’opera, forti dei 15 ace realizzati a Verona, ben 8 con la firma di Alex Nikolov, mvp di gara 4 e capace di eguagliare il record stagionale di otto servizi vincenti in un singolo match realizzato nell’ottavo turno di ritorno da Jesus Herrera, opposto dei Block Devils.

Significative le parole dello schiacciatore cubano Marlon Yant: «La tecnica e i muscoli sono i nostri strumenti per vincere – ha detto -, ma una serie come quella con Verona non potevamo riaprirla senza un grande cuore e tutti noi abbiamo sempre creduto nella rimonta. Sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo e sono contento di aver contribuito a girare con il servizio una fase molto complicata di gara 4. Adesso si riparte da zero a zero e sarà fondamentale vedere un Eurosuole Forum pienissimo.

Il sostegno dei tifosi ci darà lo sprint e ci aiuterà nei momenti più difficili. Dal punto di vista tattico, tutto il lavoro svolto in palestra e il contributo di Ivan Zaytsev in ricezione ci hanno dato maggiore brillantezza, ora serve continuità. In SuperLega nulla è semplice e non è un caso che nei quarti ben tre serie siano arrivate alla bella. Vesto la maglia di un grande club, gioco nel torneo più duro del mondo e voglio raggiungere un’altra semifinale».