AI DOMICILIARI con braccialetto elettronico un uomo che nonostante il divieto di avvicinamento era tornato a perseguitare la ex. Poi se l'era presa anche con i carabinieri. I militari dell'Arma hanno chiuso il cerchio anche su due colpi messi a segno a Macerata e Belforte

Va a casa della ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento e crea il caos, 56enne finisce ai domiciliari. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri il 12 marzo scorso. L’uomo era già stato denunciato per stalking dalla ex moglie e così gli era stato imposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Pochi giorni prima di essere arrestato, però, si è presentato nell’ex casa coniugale a Treia e se l’è presa nuovamente con la moglie, insultandola e seminando il panico. I militari hanno così chiesto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Per l’uomo è stato così disposto l’arresto ai domiciliari. Quando i militari sono andati a notificargli il provvedimento, il 56enne se l’è presa anche con loro. Così ora deve rispondere anche di resistenza pubblico ufficiale. Attualmente il 56enne è ai domiciliari con braccialetto elettronico

La sezione operativa nel Nucleo operativo radiomobile di Macerata ha invece concluse un’indagine avviata ad aprile 2022 su alcuni furti in abitazione commessi in provincia. I militari sono riusciti a raccogliere elementi contro tre albanesi che vivono nel Pescarese, che sono stati denunciati. Due i colpi che vengono loro contestati. Il primo commesso a Macerata il 30 aprile 2022, quando a una donna era stati rubati diversi oggetti in oro per un valore di circa 4mila euro. L’altro furto risale al 22 aprile 2022 a Belforte, quando a un’altra donna erano stati rubati contanti, oggetti in oro e argento per un valore di circa 4mila euro.