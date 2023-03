PLAY OFF SCUDETTO - Biancorossi in campo domani alle 20,30 a Verona per gara4. Sotto 2-1 dopo le prime tre sfide, ma forti di una grande prestazione casalinga in gara 3, i cucinieri vogliono allungare ulteriormente la difesa del tricolore e regalarsi l’eventuale resa dei conti tra le mura amiche

Lube in campo sabato (20.30) a Verona per Gara 4 dei Quarti. Zaytsev: “Aiutare il team in ricezione? Complicato ma stimolante!”

Sfida da dentro o fuori in Veneto. In gara 4 dei quarti play off Scudetto, la Lube Civitanova deve realizzare un’impresa solo sfiorata nel match di ritorno della Regular season e nel secondo incontro dei play off, ovvero espugnare il Pala Agsm Aim. Domani, sabato 1 aprile, i campioni d’Italia scenderanno in campo nella tana della WithU Verona per provare a impattare la serie al meglio dei cinque match. Sotto 2-1 dopo le prime tre sfide, ma forti di una grande prestazione casalinga in gara 3 chiusa con l’affermazione che ha riacceso le speranze, i cucinieri vogliono allungare ulteriormente la difesa del tricolore e regalarsi l’eventuale resa dei conti dei Quarti tra le mura amiche.

Capitan Luciano De Cecco si appresta ad affrontare una partita significativa anche per le statistiche, si tratta infatti della sua centesima presenza nei play off Scudetto. In caso di esito favorevole il sestetto marchigiano rimetterebbe in equilibrio la contesa beneficiando poi del fattore campo in Gara 5. Il team che riuscirà ad accedere alle Semifinali Scudetto incrocerà nel turno successivo la vincente della serie tra Perugia e Milano, con i Block Devils attualmente in vantaggio per 2-1. Tutte le formazioni eliminate nei Quarti, invece, parteciperanno ai Play Off 5° Posto insieme alla prima classificata dei preliminari Play Off 5° Posto.

Parla Ivan Zaytsev: “In gara 3 il lavoro di tutti è stato fondamentale. Ho ricevuto la richiesta di supportare il gruppo anche in fase di ricezione. Non è stato semplice, ma l’ho trovato stimolante. So che posso e devo fare meglio, ma sono molto contento per la prestazione corale. Siamo riusciti a disputare una buona partita e ad allungare la serie. Prendere parte ai play off è un sogno di ogni atleta, magari dover recuperare dallo 0-2 non è la migliore aspettativa, ma abbiamo conquistato il terzo round e, consapevoli del fatto di essere spalle al muro, non godremo troppo della vittoria di domenica, ma cercheremo di mantenere il focus perché siamo obbligati a ripeterci. A Verona in gara 4 non ci saranno mezze misure, vivremo una notte indimenticabile, bellissima in caso di successo, molto amara se non ci imporremo”.

Gli arbitri del match –Andrea Pozzato (BZ) e Umberto Zanussi (TV)

Incrocio numero 46 – Le squadre si sono incontrate 46 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 39 vittorie a 7. Cinque precedenti in stagione: 3 nei Quarti play Off Scudetto (2 successi Verona, 1 successo Civitanova), 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Verona).

Ex di turno: Simone Anzani a Verona dal 2013/14, al 2016/17; Daniele Sottile a Verona dal 2007/08 al 2009/10.