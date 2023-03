PROMO - E' il quinto nella regione dell'azienda maceratese appartenente al gruppo Comet. L'apertura di sabato porta a 36 i negozi con oltre 700 impiegati e collaboratori

E’ stato inaugurato sabato il nuovo punto vendita di Roma Magliana della RemaTarlazzi Spa Gruppo Comet. Si tratta del quinto punto vendita RemaTarlazzi-Gruppo Comet nel Lazio e si va ad aggiungere a quelli operativi presenti nella regione a Roma Prenestina, Pomezia, Rieti e Viterbo.

Il punto vendita di Roma Magliana si sviluppa su una superficie di 2.100mq, usufruisce di una ampia area di magazzino che consente di stoccare oltre 7.500 prodotti disponibili per soddisfare le esigenze della clientela professionale e si avvale di uno staff tecnico commerciale con competente ultradecennali, in grado di erogare servizi di consulenza tecnica di elevato livello.

La struttura ospita inoltre due moderni corner espositivi, uno per il settore illuminazione (Studio Luce Comet) e l’altro dedicato agli impianti tecnologici speciali (sistemi di antintrusione, videosorveglianza, rilevazione incendi, automazione aperture, cablaggio strutturato, domotica e building automation, ecc.), presidiati da personale tecnico specializzato nei rispettivi settori, in grado di fornire la consulenza specifica per risolvere esigenze complesse di impianto.

La direzione della struttura affidata a Devid Strampella, conta globalmente 12 collaboratori di cui 10 con specializzazione tecnica e 2 con incarichi logistici.

All’evento sono intervenute numerose agenzie di rappresentanza di primari produttori del settore operanti nel Lazio, oltre a numerosi clienti installatori e industrie della zona per un totale di oltre 800 presenza nell’arco della giornata. Dopo il consueto taglio del nastro è seguita la benedizione del parroco ed a seguire dopo la visita ai nuovi locali da parte degli intervenuti, è stato offerto un ricco pranzo a buffet per tutti.

La RemaTarlazzi Spa, con sede a Macerata, appartenente al Gruppo Comet di Bologna, conta 36 punti vendita nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise Umbria e Lazio, ed impiega attualmente oltre 700 collaboratori, un terzo dei quali portatori di una profonda competenza tecnica in almeno uno dei 8 diversi settori tecnologici in cui opera il Gruppo (distribuzione elettrica, domotica e building automation, sicurezza e videosorveglianza, automazione industriale, illuminazione, energie alternative e rinnovabili, termoidraulica e climatizzazione, utensileria e attrezzature da lavoro).

L’azienda RemaTarlazzi ha consolidato nel 2022 un fatturato che ha sfiorato i 325 milioni di euro, mentre il fatturato complessivo del Gruppo Comet nello stesso anno ha superato i 1.400 milioni di euro di fatturato consolidato, confermandosi per fatturato il primo gruppo di proprietà interamente italiana del settore della distribuzione di componentistica e prodotti per l’impiantistica elettrica.

(Articolo promoredazionale)