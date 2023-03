INAUGURATA a 31esima edizione del festival di enogastronomia e molto altro che animerà da oggi a lunedì il Fermo Forum. Acquaroli: «È molto bello vedere che c’è una ripresa della socialità e una grande voglia di stare insiem»

di Antonietta Vitali (foto e video Simone Corazza)

Si è aperta questa mattina, nel migliore dei modi, con sorrisi, strette di mano e sapori, la 31esima edizione di Tipicità, il festival dell’enogastronomia, ormai di caratura internazionale, che animerà fino al 13 marzo il Fermo Forum.

E a fare gli onori di casa, il direttore di Tipicità, Angelo Serri: «Grazie a tutti, è una forte emozione rivedere amici, autorità, in questa edizione partita con il botto. I numeri ci fanno intravedere una forte interazione nei prossimi giorni. Davvero sarà una rinnovata esperienza a tutti i livelli». Per il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro siamo dinanzi a una «vera ripartenza, con questa edizione senza limitazioni. Siamo molto entusiasti e felici di questi tre giorni di festival».

All’inaugurazione ha partecipato anche il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli: «È molto bello rivedere tanta gente, bello vedere che c’è una ripresa della socialità e una grande voglia di stare insieme. Un ringraziamento speciale va a tutti gli espositori che con impegno, passione e autenticità mostrano l’eccezionalità del nostro territorio».

Questa mattina, a Tipicità, sono arrivati anche i sottosegretari Luigi D’Eramo e Lucia Albano. «E’ un piacere vedere tanto entusiasmo che si percepisce fortemente e che viene trasmesso. Porto i saluti del Ministro Francesco Lollobrigida – le parole del Sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo – Tipicità rappresenta davvero la sintesi perfetta tra agricoltura, storia, territori interni, costieri, cultura enogastronomica, insomma tutto quello di cui è composta questa splendida regione di cui questo evento ne racconta le eccellenze. Da parte nostra sempre tutta la collaborazione più totale». Per il sottosegretario Lucia Albano «Tipicità rappresenta per me che sono marchigiana, sempre un motivo di grande orgoglio perché qui si parla di Made in Italy ma, soprattutto di Made in Marche».