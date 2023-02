L'ATTIVITA' dei carabinieri a Tolentino e San Severino. Fermato un centinaio di veicoli. A San Ginesio lezione in classe

Servizio coordinato a largo raggio dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, è stato svolto ieri sia nel corso del pomeriggio che la serata. In campo numerose pattuglie a Tolentino e a San Severino, attenzione è stata posta anche alle frazioni e alle zone isolate in un’ottica di prevenzione dei reati contro il patrimonio. Numerosi i posti di controllo nelle principali vie di accesso alle aree urbane. In serata sono stati controllati anche bar e esercizi commerciali delle cittadine, con l’identificazione di numerose persone e il controllo di oltre cento mezzi, in un’ottica anche informativa e di monitoraggio della ricostruzione nella delicata area del cratere. I militari del Nucleo Radiomobile hanno elevato sanzioni per guida con patente ritirata e con tasso di alcol nel sangue superiore al limite consentito (0,80 grammi per litro invece che 0,50). Un quarantenne, sempre a Tolentino, è stato sanzionato per guida con patente sospesa, con segnalazione alla prefettura di Macerata.

Continua l’impegno dei carabinieri anche sul fronte scuole e in particolare l’istituto superiore Alberico Gentili di San Ginesio, dove oggi, circa 80 studenti che frequentano le classi dal primo al terzo anno, hanno partecipato all’incontro sul tema “cultura della legalità”, organizzato dal dirigente Donato Romano. Il maggiore Giulia Maggi e il luogotenente De Giorgi, comandante della locale stazione hanno affrontato i temi di bullismo, cyberbullismo e pericoli della rete, trovando una platea di giovani attenti, che hanno denotato maturità e interesse per le delicate tematiche, contribuendo con una partecipazione attiva allo sviluppo dell’incontro.