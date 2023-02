Dimore storiche di Appignano

raccontate da Lorena Luccioni

TOLENTINO - Evento organizzato dal Rotary Club. L'architetto: «Ognuno di questi beni ha una sua precisa identità, unica per la sua storia, per il suo valore culturale per lo stretto legame con il territorio»

22 Febbraio 2023 - Ore 16:53 - caricamento letture

Nuovo evento del Rotary club Tolentino, presieduto da Stefano Ferranti, questa volta sul tema “Incontri con le dimore storiche – Storie di vita e collezioni inedite”. L’iniziativa si è svolta a San Severino al ristorante “Due Torri” con relatore l’architetto Lorena Luccioni, che ha parlato delle dimore storiche, il più grande museo diffuso che raccoglie insieme all’arte ed all’architettura anche pagine di storia, storie di vita e collezioni inedite. In particolare si è soffermata sulle dimore storiche di Appignano, che ha racchiuso in una sua pubblicazione. «Ognuno di questi beni – ha detto Lorena Luccioni – ha una sua precisa identità, unica per la sua storia, per il suo valore culturale per lo stretto legame con il territorio». C’è poi l’Associazione dimore storiche italiane (Adsi), che riunisce i proprietari di immobili storici di tutta Italia, custodi di una parte importante del patrimonio culturale. Lorena Luccioni ha uno studio di architettura, di progettazione che opera da 35 anni nel settore dei lavori pubblici e nel privato, occupandosi di nuove costruzioni e di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, dal restauro conservativo dei beni monumentali fino alla riconversione o sostituzione architettonica e urbana in tessuti fortemente storicizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA