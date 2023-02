SAN SEVERINO - Fosca Paoloni è stata festeggiata per il compleanno del secolo di vita. Per molti anni ha fatto la bidella

Cento anni di Fosca Paoloni, festa a San Severino. L’anziana, che da tempo risiede nella frazione di Cesolo, ha salutato il secolo di vita l’11 febbraio scorso. Rimasta vedova nel 1962 (era sposata con Secondo Lambertucci), oggi vive circondata dall’affetto dei figli Adelaide, Gianpaolo, Rosanna e Pacifica. In passato aveva vissuto nella località di Cagnore dove, con la sua famiglia, si era dedicata al lavoro dei campi. Poi per tanti anni ha lavorato come bidella crescendo generazioni di bambini. Lucida e brillante, ha assistito alla festa organizzata in suo onore a cui ha partecipato il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, che ha voluto donarle un mazzo di fiori e del presidente dell’associazione ProCesolo, Mattia Ferrara, che le ha fatto dono di una pergamena. Ai festeggiamenti erano presenti tanti amici e parenti compresi nipoti, pronipoti e figli dei pronipoti.