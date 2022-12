MACERATA - Il consigliere dem ricorda anche come negli altri capoluogo di provincia delle Marche il servizio sia gestito direttamente dagli enti locali o da società partecipate

Il Pd torna alla carica sulla questione del project financing per il cimitero e lo fa con una proposta del consigliere comunale Maurizio Del Gobbo: affidare la gestione dei servizi all’Apm. La riflessione preliminare di Del Gobbo: «Nel sospendere la discussione in consiglio comunale della proposta di delibera riguardante la gestione del cimitero l’Amministrazione comunale ha dimostrato buon senso e, seppur in ritardo, probabilmente si è resa conto che la gestione mediante finanza di progetto – recependo inizialmente, a mio avviso in maniera poco approfondita, la ridondante proposta della Koinonia – potrebbe non essere quella ottimale per la nostra città». La proposta dell’esponente Dem: « A questo proposito mi ricollego a quanto espresso nella commissione consiliare specifica quando chiesi all’assessore Marchiori (senza però averne una risposta esaustiva) se era stata considerata l’ipotesi di affidare la gestione dei servizi cimiteriali all’Apm che tra l’altro da diversi anni gestisce le lampade votive. Vorrei anche evidenziare che negli altri capoluoghi di provincia della nostra Regione i servizi cimiteriali o sono gestiti direttamente dal Comune (Fermo e Ascoli) o, come avviene a Pesaro e ad Ancona, da società partecipate dal Comune, rispettivamente Aspes e Anconaambiente. Pertanto ben venga una valutazione approfondita da parte della Amministrazione comunale di affidare, mediante lo strumento dell’house providing, la gestione dei servizi cimiteriali all’Apm società partecipata quasi completamente dal Comune. Un progetto questo che oltre a rivelarsi praticamente fisiologico andrebbe ad arricchire anche qualitativamente la “mission” della nostra maggiore società partecipata».

La questione del cimitero ha diversi riflessi, non solo economici: « Ricordo – rileva Del Gobbo – che la gestione dei servizi cimiteriali non ha soltanto una valenza commerciale (come quella enfatizzata nella relazione della Koinonia) ma anche sociale e pertanto l’Apm, quale estensione operativa del Comune, sarebbe la società più indicata per svolgere questo delicato impegno al pari di quello che sta facendo nell’ambito delle farmacie comunali, dei trasporti e dei parcheggi. Ritengo che l’Apm sia la società più indicata per svolgere questo compito che le consentirà di acquisire anche delle ulteriori importanti competenze tecniche tipiche dell’attività di polizia mortuaria, oltre ad effettuare le attività relative alla manutenzione e recupero dei loculi e alla cura del verde. Ricordo infine che il progetto di affidare all’Apm la gestione completa dei servizi cimiteriali era stato valutato anche durante la consiliatura Meschini ma che poi venne ridotto alla sola gestione delle lampade votive».

Sul fronte interno Dem, impegnato con la fase congressuale, si registra una precisazione di Sonia De Gaetano: « Non faccio più parte del circolo di Macerata e non ho rinnovato la tessera. Non mi riconosco in certi sistemi, sono uno spirito libero, libero di fare e dire quello che sento ovviamente senza mai colpire le persone, ma solo le idee. Credo sia una precisazione importante».

(L. Pat.)