MACERATA - Sostegno al governatore dell'Emilia Romagna da Sciapichetti a Ricotta passando per i (pochi) sindaci dem rimasti in provincia. Non ha ancora preso una posizione ufficiale la deputata Irene Manzi: «Mi piacerebbe un dibattito meno centrato sui nomi e più sul come riorganizzare il partito». Bisticci calcistici su Facebook

di Luca Patrassi

Il Pd maceratese si prepara al congresso di inizio 2023, Stefano Bonaccini o Elly Schlein? Per capire quale sia la situazione tra i democrat maceratesi basterebbe aprire la pagina Facebook del segretario provinciale democrat Angelo Sciapichetti. Ieri ha pensato di scherzare un po’ sui mondiali di calcio pubblicando un post sull’infausto rigore sbagliato dal centravanti inglese. Scrive Sciapichetti: «Dopo quel rigore sbagliato che ha permesso alla Francia di andare in semifinale, Kane si pronuncia come si scrive…..in italiano!». Gli risponde Sonia De Gaetano, membro del circolo cittadino del Pd: «Questa è davvero di cattivo gusto. Non è che bisogna commentare per forza tutto o essere esperti di tutto. Mi piacerebbe vedere tutti quelli che hanno fatto questa battuta infantile davanti a quel dischetto». Serie di risposte e controrisposte, infine ancora De Gaetano: «Ho scelto di commentare il post di una persona con cui credevo valesse la pena discutere. Democratico insomma… passo avanti». Cantava qualcuno, a proposito dei calci di rigore, che «non è da questi particolari che si giudica un calciatore». Nel Pd maceratese si può insorgere per il post dedicato ai mondiali di calcio, ma sembra regnare l’armonia sulle scelte del candidato alla segreteria da sostenere.

Per ora tutte le indicazioni sono per il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dal segretario provinciale dem Angelo Sciapichetti ai (pochi) sindaci maceratesi tra cui il vice segretario Andrea Gentili (primo cittadino di Monte San Giusto) passando per il gruppo consiliare maceratese guidato da Narciso Ricotta (manca ancora la conferma da parte della segretaria cittadina Ninfa Contigiani).

Non si è ancora quella che era la capolista regionale Dem alle scorse politiche, la deputata maceratese Irene Manzi che probabilmente attende di verificare le mosse del segretario nazionale Enrico Letta dopo che il suo referente politico, Martina, è transitato al Pd ai vertici della Fao. «Posso dire che mi piacerebbe che si riuscisse ad impostare un dibattito meno centrato sui nomi dei candidati e più su come vogliamo riorganizzare il nostro partito ( partecipazione, idee, proposte)», risponde Irene Manzi alla nostra domanda.

Insomma, la partita maceratese per la scelta del nuovo segretario non appare di quelle destinate ai finire ai rigori, e nemmeno ai supplementari. Tutti, o quasi, con Bonaccini dal primo minuto di gioco.