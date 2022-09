Sette note di armonia manageriale:

musica e formazione per Confindustria

CASTELRAIMONDO - Il conduttore televisivo e giornalista Carlo Massarini e Ivano Scolieri artista delle arti visive, hanno proposto l'insolito binomio durante un incontro con gli imprenditori a Borgo Lanciano

18 Settembre 2022 - Ore 10:01 - caricamento letture

di Monia Orazi

Cosa hanno in comune i Beatles e Franco Battiato? La musica ed i manager? A rispondere a questa domanda in un libro sono stati il conduttore televisivo e giornalista Carlo Massarini e Ivano Scolieri artista delle arti visive, con la partecipazione straordinaria del cantautore Sergio Caputo, nel corso di un incontro organizzato da Piccola industria di Confindustria Macerata a Borgo Lanciano di Castelraimondo. Musica e formazione manageriale per ripartire: un binomio insolito quello scelto da Confindustria Macerata per chiamare a raccolta gli imprenditori del maceratese, alla presenza di due ospiti d’eccezione, Carlo Massarini e Ivano Scolieri che hanno tenuto una speciale lezione a Borgo Lanciano. Il pomeriggio è stato l’occasione per presentare il loro volume “Pianoforte sette note di armonia manageriale”, che ha coinvolto anche Sergio Caputo in collegamento diretto.

Ha spiegato Ivano Scolieri: «E’ un connubio inedito che abbiamo sperimentato negli ultimi tre anni, tutto trova forma in questo bellissimo progetto chiamato Pianoforte, che non è solo un libro ma è un progetto che unisce musica e gli strumenti migliori del management. Le qualità associate alle note sono Do come dominio del sè, Re come responsabilità, Mi come missione, Fa come facilitazione, Sol la capacità di trovare soluzioni, La come laicità, Si come sincronicità. I musicisti in un mondo così confuso hanno la capacità di mantenere l’autorevolezza più di altre persone. Le soft skills sono annunciate spesso e praticate mai, questa può essere l’occasione giusta il libro andrà avanti nel tempo e potrà essere messo in pratica».

Ha aggiunto Carlo Massarini: «E’ un libro che deve ispirare, noi abbiamo scelto per ogni nota, ciascuna legata a sette virtù, competenze e qualità personali, dei testimonial musicali che incarnano questi valori. Dal Do al Si, ci sono 21 musicisti, che incarnano questi valori e sono quelli che in americano si chiamano role models, cioè dei modelli per le persone che vogliono identificarsi con queste qualità. Se si parla di comunicazione, sono proprio i musicisti ad aver comunicato meglio. Molta gente non ha nessuna di queste qualità o se le perde per strada. Pensiamo ai nostri politici, che dominio del sé hanno loro? Che cosa possono raccontare di verità, quando ogni giorno sono in situazioni diverse e cambiano percorso? I musicisti sono al di sopra delle parti, gli si perdonano i difetti personali e si guarda a quello che fanno. Abbiamo scelto persone le cui qualità, sia a livello personale che artistico, coincidono. Su tutti Franco Battiato che abbiamo identificato come dominio del sé, una persona perfettamente centrata, che ha dedicato la vita alla sperimentazione musicale ed interiore, in cerca di una pacificazione, il centro di gravità permanente».

La serata è stata aperta da Sauro Grimaldi presidente di Confindustria Macerata Sauro Grimaldi e dal presidente di Piccola Industria Macerata Paolo Ceci che hanno sottolineato il momento difficile e complesso che stanno attraversando le realtà produttive locali, complice la crisi energetica. Unica nota positiva l’export in aumento del 70 per cento, ma che per il 400 per cento è trainato dal farmaceutico ad Ascoli Piceno, per commesse produttive legate al Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA