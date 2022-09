“Cambiare per crescere”,

l’evento per i 10 anni di Roi Group.

Nuova sede in centro storico

MACERATA - Oggi alle 18 al Cinema Italia l'appuntamento voluto dall'azienda a cui parteciperà, tra gli altri, anche la campionessa Josefa Idem. In Galleria del Commercio i nuovi uffici, Marcello Mancini e Sara Pagnanelli: «Potevamo scegliere di essere altrove, ma in nessun altro luogo avremmo avuto radici così profonde»

“Cambiare per crescere: Saperi, Tecnologie, Mindset per progettare il futuro” è il titolo e il tema di un incontro pubblico che si terrà stasera, giovedì 8 settembre, alle 18, al Cinema Italia, a Macerata, in occasione dei dieci anni dalla fondazione della società Roi Group.

Un evento che racconta il momento attuale e inaugura una nuova stagione dell’azienda, leader nella selezione e diffusione delle idee più innovative per favorire, nelle persone e nelle organizzazioni, lo sviluppo di nuove abilità nel campo delle scienze umane.

«Si tratta di un piccolo saggio di ciò che, molto più in grande, facciamo nelle principali città italiane da dieci anni – spiega il presidente e Ceo di Roi Group Marcello Mancini – e un modo per condividere con la città i festeggiamenti di un decennale che arriva all’alba di un mondo profondamente cambiato, ma non per questo meno interessante. Le sfide che ci attendono sono tante, ma le vinceremo solo se sapremo guardare al futuro con rinnovato spirito critico».

Ospiti/relatori della conferenza saranno lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Nardone, ideatore della “Terapia Breve Strategica” per il trattamento di gravi patologie psichiche e comportamentali in tempi brevi, e del “Problem Solving & Coaching Strategico” per la soluzione a problemi personali e interpersonali complessi per cui le tecniche ordinarie si sono rilevate inefficaci, la campionessa mondiale e olimpica nel kayak individuale Josefa Idem, unica sportiva ad aver partecipato ininterrottamente ad otto olimpiadi, il docente, scrittore e sociologo della comunicazione Andrea Fontana e il giornalista e docente di marketing e comunicazione Riccardo Scandellari.

«Il titolo della conferenza è anche il tema delle nostre giornate in azienda – spiega il vice presidente di Roi Group, Sara Pagnanelli. – Abbiamo fatto del “sapere” il nostro prodotto, delle “tecnologie” uno strumento per connetterci con il mondo e del “mindset” un valore di riferimento per abbracciare orizzonti sempre più ampi. Spiegare chi siamo attraverso ciò che abbiamo fatto e faremo ci è sembrato il modo più bello per celebrare il cammino fatto fin qui». L’evento si lega anche all’inaugurazione della nuova sede aziendale sita in Galleria del Commercio, a Macerata. «Tre anni fa avevamo scelto di trasferirci nel centro storico di Macerata, ma la pandemia aveva di fatto congelato il nostro progetto di ristrutturazione. I nuovi uffici si legano a nuove esigenze e fanno parte di un percorso più ampio di crescita ed espansione-, spiega Marcello Mancini. – Questi spazi, unitamente a quelli dei nostri uffici a Milano, ci permetteranno di attraversare i prossimi dieci anni con le migliori tecnologie a disposizione, un fatto questo indispensabile per la nostra visione internazionale».

«Questa nuova sede aziendale, più grande e rappresentativa, è il luogo dal quale intendiamo proiettarci nel futuro -, conclude Sara Pagnanelli. – Potevamo scegliere di essere altrove, ma in nessun altro luogo avremmo avuto radici così profonde. Macerata è la città in cui abbiamo scelto di vivere e renderla protagonista di percorsi che si intrecciano con quelli di tanti fornitori e autori italiani e stranieri ci inorgoglisce. In molti ci hanno chiesto perché in centro storico. Beh… perché è il posto che nessuno dei nostri partner internazionali si aspetterebbe di incontrare, così ricco di arte e cultura da farlo essere giusto per noi».

