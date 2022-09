Chiara Ferragni fuori dal cda Tod’s?

No, perde solo i requisiti

di “consigliere indipendente”

IMPRESA - La notizia era iniziata a circolare a livello nazionale ma nella nota dell'azienda si specifica il cambio di status a "consigliere dipendente" per una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della società

Sta comprensibilmente generando una miriade di commenti e interpretazioni la notizia iniziata a circolare a livello nazionale in queste ore secondo cui la nota influencer Chiara Ferragni sia fuori dal cda di Tod’s. Ma non è così. E il malinteso scaturirebbe da un’errata interpretazione di un passaggio della nota diramata ieri proprio dal noto marchio del patron Diego Della Valle, sui ricavi del gruppo nel primo semestre 2022, alla voce “altre deliberazioni”.

Chiara Ferragni dunque è e resta nel consiglio di amministrazione della Tod’s. A tutti gli effetti. E’ allora il ‘casus belli’ dove risiederebbe? Lecito domandarselo. Ebbene tutto sarebbe scaturito dalla nota stessa della Tod’s dove si fa presente che la Ferragni ha perso la sua ‘indipendenza’ da consigliere (avendo collaborato proprio con il noto marchio). Ma questo non significa, senza entrare troppo nei tecnicismi societarie, che è fuori. Solo e semplicemente che da ‘consigliere indipendente’ passa a ‘consigliere dipendente’. Insomma per il mondo esterno, diciamo così, cambia ben poco, anzi nulla.

E tutto è specificato proprio nella nota della società guidata da Della Valle: «Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della dichiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere qualificata indipendente ai sensi dell’art. 148 del Tuf e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della Società, resa previo parere del Comitato OPC, e non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione. Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente effettuato le verifiche di propria competenza, e appurato il venir meno del requisito di indipendenza in capo a Chiara Ferragni, la quale non è membro di alcun comitato endoconsiliare».

