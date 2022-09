Il ciauscolo e Sarnano:

un matrimonio vincente

PRESENTATA la terza edizione della festa dedicata al tipico salume marchigiano che andrà in scena sabato e domenica. Quest'anno è entrata nel prestigioso circuito del Grand Tour delle Marche di Tipicità. Menichelli, segretario Confartigianato: «Il livello e la qualità dell’evento è cresciuto nel giro di pochi anni e si ripropone come un punto di riferimento per far conoscere questo prodotto locale ma anche il territorio dove lo si crea e lo si lavora». Ecco il programma della due giorni

di Mauro Giustozzi (foto Fabio Falcioni)

Il ciauscolo e Sarnano, un binomio vincente che vuol riconfermarsi anche nella terza edizione della Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile che si terrà nella cittadina dell’entroterra maceratese il 10 e 11 settembre, evento organizzato da La Ricreazione srl con il contributo di Confartigianato e del Comune di Sarnano, entrato quest’anno nel prestigioso circuito del Grand Tour delle Marche di Tipicità. A presentare la manifestazione stamattina il segretario generale di Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo Giorgio Menichelli, Donato Bevilacqua in rappresentanza della società La Ricreazione, Luca Piergentili sindaco di Sarnano, Angelo Serri direttore e presidente Tipicità, Lucia Biagioli responsabile turismo e commercio dell’associazione.

Il programma prevede una due giorni intensa, con l’inaugurazione delle festa alle 10,30 di sabato mattina cui presenzierà il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, cui seguirà l’inaugurazione della nuova area camper, già in funzione, diverse passeggiate nel centro storico denominate ‘Sarnano da scoprire’ e percorsi di degustazione con i produttori. Nei due giorni non mancherà intrattenimento musicale con la tradizione marchigiana portata dai Trainanà Duo e dalla banda de La Racchia e sarà possibile visitare l’itinerario della via delle cascate perdute. Che la Festa del Ciauscolo sia un appuntamento oramai consolidato, capace di prendere il posto di quella mostra dell’Antiquariato artistico che per decenni aveva caratterizzato Sarnano, lo dimostra il fatto che tante sono le prenotazioni nelle strutture ricettive del paese per il prossimo weekend, proseguendo sulla scia di un’estate dai grandi numeri che ha superato anche quelli pre pandemia del 2019.

«L’entrata della festa nel Grand Tour delle Marche -ha esordito il segretario Giorgio Menichelli- indica come il livello e la qualità dell’evento sia cresciuto nel giro di pochi anni e si riproponga come un punto di riferimento per far conoscere questo prodotto locale ma anche il territorio dove lo si crea e lo si lavora. L’altro aspetto è l’entusiasmo con cui i produttori del ciauscolo hanno atteso questo appuntamento che ha due obiettivi prioritari: far conoscere ai turisti, ma anche a tanti cittadini marchigiani che lo ignorano, un prodotto unico e di gran qualità come è il ciauscolo. Poi raccontare ai consumatori il percorso attraverso il quale si arriva a produrre questa eccellenza che ha radici profonde nel nostro territorio ed è unico nel suo genere. Del resto questo re dei salumi può davvero essere l’ambasciatore della nostra terra: ricordo che 4 turisti su 10 riportano un souvenir dalle vacanze che è sempre un prodotto locale e 7 turisti su 10 oltre a comprare il prodotto locale sono attratti dalla visita in laboratori e cantine per comprendere come e dove nasce quella produzione».

Il percorso degustazione comprenderà le ditte Norcineria Calabrò, Salumificio Papa, Monterotti, Properzi, Sant’Elena, Ciriaci e società agricola Di Pietrantonio; lo street food sarà presente con Ascoli in piazza, Crepes da Stè, Let’s Meat e Mymarca mentre l’area cucina avrà 200 posti a sedere e la Piazza artigiana vedrà la presenza di una ventina di espositori di produzioni come calzature, borse, bigiotteria, abbigliamento. «Dopo un’estate eccezionale per presenze turistiche Sarnano vuol continuare su questa linea attraverso questa terza edizione della Festa del Ciauscolo –ha ribadito il sindaco Luca Piergentili- che è il fiore all’occhiello delle iniziative di questo periodo: iniziata tre anni fa in modo sperimentale si è affermata al punto che si è deciso di alzare ulteriormente la qualità ed il livello dell’iniziativa rivolgendosi a chi può pubblicizzarla in Italia ed all’estero nel migliore dei modi. Ecco quindi l’ingresso nel circuito del Grand Tour delle Marche con il ciauscolo che diventa un veicolo promozione non solo della nostra Sarnano ma dell’intero territorio che si trova ai piedi dei monti Sibillini. Questa è già una manifestazione su cui intendiamo puntare molto anche in futuro: Sarnano è stata scelta quest’estate da molti stranieri, in particolare francesi, tedeschi, olandesi e belgi e questo indica come le offerte e le proposte turistiche siano molto attrattive. Attraverso questo evento vogliamo far conoscere ancor più il binomio Sarnano e ciauscolo per stimolare nuovi percorsi turistici da abbinare a quello termale, sportivo, paesaggistico per cui veniamo conosciuti e apprezzati dai tanti che arrivano e soggiornano nelle nostre strutture ricettive non solo in estate ma durante tutto l’anno».

La novità è rappresentata dall’ingresso della Festa del Ciauscolo nel Grand Tour delle Marche, iniziativa portata avanti dal 2014 da Tipicità e cresciuta nel corso di questi anni. «Il turismo enogastronomico è una realtà in forte espansione -ha sottolineato Angelo Serri- oltre ad essere trasversale ad ogni forma di turismo è oggi divenuto un attrattore fondamentale di flussi turistici. Si è visto che nella scelta della vacanza ha un peso fondamentale e quindi puntare sul ciauscolo è una scelta felice. E’ un prodotto unico del nostro territorio che ci caratterizza e ci rende noti in ogni zona d’Italia. Lungimirante la scelta di Sarnano di puntare su questo comparto economico che ha un riflesso di immagine importante. Sono 30 le tappe del Grand Tour delle Marche che consente anche ai comuni di mettersi in rete, collaborare e promuovere assieme le proprie tipicità ed i propri territori. Perfetta l’ubicazione di questa festa a Sarnano, uno dei territori dove il ciauscolo è nato». Determinante come sempre il lavoro fatto per organizzare la manifestazione da parte della società La Ricreazione srl.

«Mi preme ricordare in questo momento Fabrizio Monterotti che è doveroso quando si parla di questa festa -ha detto Donato Bevilacqua– perché molto è dipeso dalla sua lungimiranza. Fu infatti Monterotti a promuovere questo evento dalla sua nascita. L’obiettivo di questo evento è anche quello di raccontare un territorio attraverso artigianalità e prodotti enogastronomici. La festa sarà un percorso di degustazione all’interno del centro storico di Sarnano: si potrà parlare coi produttori, farsi raccontare come nascono e poi degustarli. Una festa dell’enogastronomia. Oltre al ciauscolo ci sarà la possibilità di assaggiare anche vino, birra, marmellate, olio tutte eccellenze locali. Ma anche l’occasione di passeggiate guidate nel centro storico e l’utilizzo di bici grazie alla presenza di Sibillini E-Bike nei due giorni a Sarnano» Infine Laura Biagioli ha ricordato come quest’anno «ci sia stata un’autentica corsa delle imprese a partecipare alla Festa del Ciauscolo, cosa che in passato si era registrata di meno. Segno che l’evento è cresciuto ed interessa molte aziende, non solo di Sarnano ma anche di centri vicini come San Ginesio e Bolognola. All’iniziativa ‘AperiGusto’ hanno aderito oltre 30 attività, tra cui tutti gli 11 ristoranti presenti, 7 bar del paese dove è possibile gustare proposte con all’interno il ciauscolo. Anche le strutture ricettive hanno aderito convintamente e questo consentirà a chi viene da fuori di potersi fermare due giorni a Sarnano e vivere questo evento e gli appuntamenti previsti con la più totale partecipazione».

