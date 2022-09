“Settimana della moda”,

in mostra oltre 40 aziende del territorio

ECONOMIA - Da domenica prendono ufficialmente il via gli appuntamenti autunnali per il settore fashion. Paolo Capponi, responsabile export Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli - Fermo: «C’è grande voglia di rimboccarsi le maniche e guardare a queste occasioni con ottimismo, cercando di cogliere il buono degli importanti eventi fieristici»

13 Settembre 2022

Da domenica prendono ufficialmente il via gli appuntamenti fieristici autunnali per il settore fashion, che vedranno al centro la “Settimana della moda” di Milano. Le esposizioni inizieranno ufficialmente con il Micam e a stretto giro, fino al 25 settembre, le imprese del comparto metteranno in mostra il meglio delle proprie collezioni in diversi eventi di prestigio: Mipel, Linea Pelle, The One e White Show. I brand sono alla finestra e sono pronti ad accogliere i buyer che raggiungeranno l’Italia, aspettando poi ottobre e la “Settimana della moda” parigina.

Moira Amaranti, presidente nazionale della Calzatura di Confartigianato, giudica positivamente l’attesa presenza di buyer americani e canadesi: «Vista la tenuta del dollaro, confidiamo quindi in una ripresa del Made in Italy su questi mercati, che negli ultimi anni si erano un po’ persi andando verso produzioni maggiormente economiche. Le Marche presentano invece un prodotto di alta fascia, perfetto per chi ama lo stile italiano. Certo, i mercati russo e asiatico probabilmente mancheranno, ma siamo preparati a questo. Speriamo quindi di incontrare nelle fiere quei clienti che con l’euro forte si erano allontanati da noi».

Come spiega poi Paolo Capponi, responsabile export Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli – Fermo, saranno «oltre quaranta le nostre imprese del territorio che prenderanno parte a questa serie di appuntamenti. C’è quindi grande voglia di rimboccarsi le maniche e guardare a queste occasioni con ottimismo, cercando di cogliere il buono degli importanti eventi fieristici. È chiaro che le preoccupazioni ci sono, partendo dal caro energia fino al blocco dell’importante mercato russo. Ma le aziende hanno lavorato bene e si presenteranno mostrando interessanti collezioni».

Le tendenze fashion? Per Moira Amaranti «mentre in passato si prediligeva esclusivamente uno stile sportivo chic, con sneakers elaborate e fondi di gomma, oggi stiamo assistendo anche ad un ritorno all’eleganza, con scarpe da donna con tacchi medio e alti e con colori forti e importanti».

In conclusione, Paolo Capponi evidenzia come «le aziende stiano continuando a guardare con attenzione alla trasformazione green. Un processo che comunque non si è arrestato. Sia al Micam che al White presenteremo diverse imprese che hanno progettato produzioni attente alla sostenibilità».

«Amaranti e Capponi – aggiunge Confartigianato – ringraziano la Camera di Commercio delle Marche e la Regione per il sostegno volto all’internazionalizzazione delle imprese, che in questo momento difficile sta dando respiro alle aziende e permettono alle stesse di guardare ai mercati esteri, punto focale del loro business».

