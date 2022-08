Più di 7mila maceratesi senza banca,

13 comuni non hanno sportelli

DATI - E' quanto risulta da uno studio realizzato da Fabi, sindacato del mondo del credito. Il segretario Danilo Donzelli: «La desertificazione bancaria interessa il 2,6% dei marchigiani. Le chiusure nel nostro territorio hanno riguardato in particolar modo le zone dell'interno e più volte abbiamo denunciato la ritirata degli istituti di credito dalle aree colpite dal sisma del 2016»

23 Agosto 2022 - Ore 13:58 - caricamento letture

Sono 13 i comuni maceratesi che non hanno uno sportello bancario. neanche a dirlo si trovano tutti nell’entroterra maceratese. Quindi un totale di 7.598 residenti in provincia di Macerata devono varcare i confini del loro comune per raggiungere uno sportello. E’ quanto risulta da una analisi della Fabi, sindacato nel settore del credito. Dall’indagine emerge che 4 milioni di italiani vivono in comuni senza sportelli bancari. «Si tratta del fenomeno della cosiddetta desertificazione bancaria – spiega Danilo Donzelli, segretario di Fabi Ancona – che ha colpito anche la nostra regione dove a seguito delle aggregazioni tra istituti bancari, alla scomparsa delle banche del territorio ed al taglio sconsiderato dei costi, molti comuni sono rimasti senza nessun istituto di credito. Le Marche, pur non essendo tra le regioni maggiormente impattate, vedono il 2,6% della popolazione residente in comuni senza sportelli bancari. Le chiusure nel nostro territorio hanno interessato in particolar modo le zone dell’interno e più volte abbiamo denunciato la ritirata degli istituti di credito dalle zone colpite dal sisma del 2016».

In particolare in provincia di Macerata i comuni senza sportello sono Fiuminata(1.497 abitanti), Valfornace(1.051), Monte San Martino (792), Fiastra(700), Gagliole(655), Camporotondo(589), Cessapalombo (546), Sefro (431), Ussita (420), Castelsantangelo (310), Poggio San Vicino (297), Bolognola (161), Monte Cavallo (149). Nelle Marche i comuni senza banche sono 48 per un totale di 39.196 abitanti.

«E’ evidente che questo fenomeno determina forti criticità – prosegue Donzelli – cresce infatti il rischio di allontanare milioni di soggetti dal circuito legale della finanza e dell’economia.

Il ruolo sociale che le banche stanno progressivamente perdendo, anche attraverso un progressivo disimpegno sui territori, con chiusure indiscriminate e inaccettabili di agenzie bancarie, è un argomento che non può essere sottovaluto dai partiti politici. È grave che in pochi, all’interno della classe politica, si interessino a questo problema: non se ne preoccupano abbastanza con la giustificazione che, essendo le banche aziende private, sono in qualche modo legittimate a fare ciò che vogliono.

Non può passare questa semplicistica tesi proprio perché, da sempre, le banche si occupano dei risparmi degli italiani e non dovrebbero assolutamente trasformarsi in semplici negozi finanziari, riducendo così drasticamente la consulenza a imprese e famiglie, senza che nessuno intervenga».

Tanto più che l’internet banking in Italia non ha ancora fatto breccia. Secondo lo studio della Fabi, infatti, «l’Italia è infatti ancora il fanalino di coda tra i paesi occidentali di tutta l’area euro, con appena il 45% della popolazione complessiva che preferisce l’e-banking ai servizi bancari in filiale nel 2021. Rispetto a una media complessiva del 58%, nel confronto europeo il nostro Paese precede solo la Grecia (42%), la Turchia (46%), la Bulgaria (15%) e la Romania (15%) mentre fanno molto meglio di noi altri paesi importanti come Francia (72%), Spagna (65%) e Germania (50%)».

(a.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA