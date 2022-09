Controlli della Guardia di finanza,

sequestrati oltre 4mila giocattoli

TREIA - I prodotti, di fabbricazione cinese e destinati all’esportazione, erano in vendita in un negozio. Sono risultati non conformi agli standard di sicurezza imposti dall'Unione Europea. Il titolare segnalato alla Camera di Commercio

1 Settembre 2022 - Ore 13:19 - caricamento letture

Sequestrati dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Macerata oltre 4mila giocattoli con il marchio CE non veritiero esposti alla vendita in un negozio di Treia. Le fiamme gialle hanno appurato che su tali prodotti, di fabbricazione cinese e destinati all’esportazione, per aggirare la rigorosa normativa europea in materia di sicurezza, a tutela dei consumatori e, in particolare, dei bambini, era stato apposto soltanto il simbolo “C E”, che sta per “China Export”, senza sottoporli ad alcuna prova di conformità agli standard dell’Unione Europea. Il commerciante non è stato in grado di esibire la documentazione attestante l’idoneità dei giocattoli venduti e così sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo. Saranno, inoltre, svolti i conseguenti accertamenti per verificare eventuali profili di irregolarità dal punto di vista fiscale. L’operazione di servizio si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo a tutela dell’economia legale: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA