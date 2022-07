Lavori in superstrada e traffico in tilt,

Parcaroli: «Siate prudenti

e valutate viabilità alternative»

L'INTERVENTO del presidente della Provincia dopo le diverse segnalazioni degli automobilisti, l'ultima ieri su Cronache Maceratesi: una lettrice ha denunciato di aver impiegato un'ora e mezza da Civitanova a Pollenza

4 Luglio 2022

«La Provincia sta monitorando la situazione sulle strade di sua competenza per garantire agli automobilisti una viabilità scorrevole e alternativa, cercando così di ovviare ad alcuni disagi che si stanno creando in queste settimane lungo la superstrada per via dei lavori programmati da Anas». Così il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, interviene dopo le difficoltà segnalate in questi giorni da diversi automobilisti per i lavori in corso lungo la SS77.

In particolare proprio ieri una lettrice ha definito su Cronache Maceratesi «vergognosa» la situazione, dopo aver impiegato oltre un’ora e mezza per arrivare a Pollenza da Civitanova a causa dei lavori che sono presenti in un paio di tratti e ai restringimenti di corsia. Il presidente invita gli automobilisti alla prudenza, a rispettare i limiti di velocità e a mantenere la distanza di sicurezza.

«L’Anas sta effettuando una serie di interventi importanti per rendere più sicure le strade del nostro territorio – aggiunge Parcaroli -, ma siamo consapevoli che ciò sta creando diversi disagi agli automobilisti. Per questo invito a valutare viabilità alternative. Da parte della Provincia stiamo tenendo sotto controllo le arterie di nostra competenza e saremo attenti a verificare che i tempi definiti da Anas per la fine degli interventi previsti vengano rispettati. Il dialogo con Anas è continuo e abbiamo chiesto che, quando e dove possibile, i lavori siamo effettuati nelle ore notturne o di minor traffico, in modo da poter limitare i disagi solo ad alcuni momenti della giornata e di non sommare troppi cantieri tutti insieme per evitare un eccessivo congestionamento delle strade».

