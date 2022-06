Ahi turisti, ecco i lavori:

Anas sistema la superstrada

TOLENTINO - Dal 27 giugno tratto chiuso con deviazione sulla carreggiata opposta. Anche tra Montecosaro e Morrovalle nei giorni scorsi è stato aperto un cantiere analogo. Tutto questo con l'aumento del traffico per l'estate

24 Giugno 2022 - Ore 17:20 - caricamento letture

Estate, tempo di turismo e… di lavori in superstrada. L’Anas in questi giorni sta proponendo una serie di lavori in occasione dell’aumento del traffico visto l’arrivo delle vacanze e gli esodi verso il mare (che comunque sono già iniziati). Il primo cantiere è stato aperto tra Montecosaro e Morrovalle con un tratto dove il traffico è deviato su una corsia della carreggiata opposta (tra l’altro ieri notte in quel tratto c’è stato un grave incidente stradale con un’auto che è andata contromano dopo aver abbattuto la barriera di rientro). Ora l’Anas aprirà un secondo cantiere (questo mentre in A14 la Regione è riuscita ad arrivare allo stop dei lavori in vista dell’estate data anche la pericolosità). Dal 27 giugno, lunedì prossimo per chi non abbia sottomano il calendario, saranno effettuati lavori di manutenzione a Tolentino. L’Anas li propone come «manutenzione straordinaria della pavimentazione» e quindi sarà chiuso al traffico un tratto in direzione mare. Circa 2,3 chilometri con «deviazione del traffico lungo la carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione. Contestualmente saranno interdette le rampe in entrata e in uscita dello svincolo “Tolentino est”».

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA