colpa dei cantieri, è vergognoso»

TRAFFICO - Lunghe code in superstrada tra Montecosaro e Morrovalle e a Tolentino. A questi si aggiunge il restringimento in direzione monti tra Piediripa e Sforzacosta. Rosanna Bellesi: «Non capisco perché fanno i lavori d'estate»

Lunghe code in superstrada all’altezza dei cantieri che sono aperti nella zona di Montecosaro e di Tolentino (qui sono partiti il 27 giugno). L’Anas ha aperto i cantieri in occasione dell’estate e questi comportano la chiusura di una carreggiata e il trasferimento del traffico su di una corsia sulla carreggiata in direzione opposta.

A questo si aggiunge il restringimento ad una corsia tra Piediripa e Sforzacosta (solo sulla direzione monti). Questa sera passare lungo la superstrada ha significato incontrare chilometri e chilometri di coda con auto incolonnate sulle due corsie.

Tra chi ci si è trovato c’è Rosanna Bellesi che definisce «vergognosa» la situazione. «Da Civitanova a Pollenza ci ho messo un’ora e 35 minuti. Sono partita alle 18,45 e sono uscita a Pollenza alle 20,20. Si andava a passo d’uomo, questa è la terza domenica consecutiva che mi succede una cosa del genere, credo sia giusto che qualcuno faccia presente la situazione. Non capisco perché i lavori vengono fatti in estate, con l’arrivo delle ferie» e dunque anche con l’aumento del traffico. In particolare poi d’estate dall’Umbria sono in tanti a prendere la superstrada nel fine settimana per raggiungere il mare. Se l’Anas in superstrada apre i cantieri, la Regione in autostrada ha chiesto e ottenuto che vengano sospesi durante l’estate.

