traffico in tilt in superstrada

INCIDENTE all'altezza dello svincolo di Morrovalle, direzione mare, poco prima del tratto interessato da lavori: quattro feriti lievi al pronto soccorso, tre le auto coinvolte. Code e rallentamenti fino allo sgombero della carreggiata

Tamponamento a catena in superstrada, tre auto coinvolte, feriti e traffico in tilt. E’ successo poco dopo le 17 all’altezza dello svincolo di Morrovalle, direzione mare, poco prima del tratto interessato dai lavori con il dimezzamento della carreggiata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia stradale. Quattro le persone ferite che sono state trasferite al pronto soccorso per accertamenti, nessuno dei quattro è in gravi condizioni. Rallentamenti e code fino al completo sgombero della carreggiata, avvenuti intorno alle 18,30.

Quello dei lavori in superstrada e dei continui rallentamenti che si vengono a creare nelle ore di punta, anche senza incidenti o tamponamenti, è un problema che ha già creato un vespaio di polemiche tra automobilisti e cittadini. A maggior ragione nel periodo estivo in cui la Statale 77 subisce un ulteriore carico di traffico dovuto a turisti e pendolari del mare.

Proprio ieri una lettrice ha denunciato su Cronache Maceratesi di aver impiegato un’ora e mezza per arrivare a Pollenza da Civitanova. E oggi il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha lanciato un appello invitando a prendere viabilità alternative e ad avere prudenza alla guida.

