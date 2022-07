Finalmente la pioggia

METEO - La Protezione civile annuncia l'arrivo di temporali giovedì, venerdì è previsto un calo delle temperature

Pioggia in vista per giovedì nelle Marche. Lo dice la Protezione civile nelle previsioni meteo. Si parla di «rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata di giovedì, maggiormente insistenti nel settore centro-meridionale delle Marche».

Giovedì sono previsti annuvolamenti nelle zone interne durante le ore più calde. Dal tardo pomeriggio è previsto «un aumento generalizzato della copertura per nubi in transito da nord verso sud». Le temperature saranno «senza variazioni di rilievo».

Per venerdì «non si escludono brevi ed isolati fenomeni residui nella prima parte della giornata, più probabili nel settore meridionale». Il cielo sarà «irregolarmente nuvoloso in mattinata, con copertura in dissolvimento dalle ore centrali». Mentre le temperature sono previste in diminuzione.

