«Acqua pubblica, prelevare

massimo cinque litri al giorno

e solo per uso potabile»

APPIGNANO - Il sindaco Calamita emette due ordinanze per salvaguardare le risorse idriche. Per quanto riguarda l'acqua domestica: «Divieto di utilizzo per usi che non siano quelli relativi alle utenze e divieto di utilizzo per innaffiare orti e giardini o usi non indispensabili»

Dopo il sindaco di Morrovalle, anche il primo cittadino di Appignano Mariano Calamita emette due ordinanze per contrastare lo spreco dell’acqua nel proprio territorio. «A causa del persistente stato di scarsità idrica ed in seguito alla richiesta di Apm avente la finalità di salvaguardare le risorse», l’amministrazione comunale interviene con due provvedimenti, riguardanti l’acqua domestica e pubblica. «Acqua domestica: divieto di utilizzo per usi che non siano quelli relativi alle utenze e divieto di utilizzo per innaffiare orti e giardini o usi non indispensabili. Acqua pubblica: prelievo massimo pro-capite dalle fontanelle, cinque litri al giorno e solo per uso potabile – conclude la nota del Comune di Appignano -. Invitiamo tutta la cittadinanza al rispetto e all’uso responsabile di un bene così prezioso».

Un contenuto simile alle ordinanze di Appignano è stato emesso anche nel comune di Morrovalle, che vieta l’utilizzo di acqua per innaffiare orti e giardini, l’irrigazione, il lavaggio di mezzi o per riempire le piscine (leggi l’articolo).

