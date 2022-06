L’acqua scarseggia,

vietato usarla per innaffiare

MORROVALLE - Ordinanza del sindaco: ok l'uso potabile, ma no all'utilizzo per lavare le auto, riempire piscine o irrigare campi

22 Giugno 2022 - Ore 14:51 - caricamento letture

Manca l’acqua, stop all’utilizzo per innaffiare orti e giardini, per l’irrigazione, il lavaggio di mezzi o per riempire le piscine. Il sindaco di Morrovalle, Andrea Staffolani, ha firmato un’ordinanza che sarà valida fino al 15 ottobre. Questo, precisa il Comune, «salvo revoca precedente e che è stata preceduta da una specifica richiesta dell’Apm, si è resa necessaria a causa dell’attuale periodo di carenza idrica, che rende necessario disciplinare l’uso dell’acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco, per evitare che si determinino situazioni critiche sia quantitative che qualitative nell’approvvigionamento idrico». Il Comune invita «ad un uso corretto e razionale dell’acqua al fine di evitarne ogni inutile spreco», ogni inosservanza del provvedimento sarà punito con una sanzione amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA