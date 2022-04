Un match che vale la finale Scudetto:

aperta la prevendita per Lube-Trento

VOLLEY - Gara 5 della semifinale in programma mercoledì alle 20,30 all'Eurosuole Forum. Tutte le info per i biglietti

25 Aprile 2022 - Ore 11:09 - caricamento letture

«Ora più che mai la Lube ha bisogno di un palas alla massima potenza per chiudere una rimonta storica che rimarrebbe impressa negli annali del volley e nelle menti di tutti gli appassionati. La formazione cuciniera insegue la quinta finale tricolore consecutiva e ha bisogno di spalti a tutto fuoco». Con queste parole inizia la nota in cui il club comunica che la prevendita biglietti per Gara5 della semifinale Scudetto contro l’Itas Trentino è online sul circuito Vivaticket e dalle 15.30 aprirà al botteghino del palazzetto. Si tratta di una resa dei conti da dentro o fuori in programma mercoledì 27 aprile (ore 20.30) all’Eurosuole Forum, possibile grazie all’impresa di ieri alla Blm Group Arena di Trento, dove Simon e compagni si sono imposti 3-1 (leggi l’articolo). La partita è compresa nell’abbonamento stagionale

BIGLIETTI NOMINATIVI- I ticket per i singoli match e gli abbonamenti stagionali sono nominativi e non possono essere ceduti a terzi, nemmeno a membri dello stesso nucleo familiare.

GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINE- Accesso all’Eurosuole Forum consentito solo ai possessori di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) dotati di mascherina FFP2 (l’unico tipo consentito di protezione delle vie respiratorie) da indossare per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto. Verifica documentazione all’ingresso. Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Alla fine della partita sarà vietato il contatto fra giocatori e spettatori.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA- Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA- Biglietti in vendita all’Eurosuole Forum oggi dalle ore 15.30 alle 19, martedì 26 aprile ore 10-13 e 15.30-19, mercoledì 27 aprile ore 10-12.30 e 17-inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

