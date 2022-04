Missione rimonta completata,

Trento battuta da una super Lube:

la “bella” si gioca a Civitanova

VOLLEY - I campioni d'Italia pareggiano i conti nella serie grazie ad una prestazione sontuosa, gara 4 alla Blm Group Arena finisce 3 a 1: mercoledì alle 20,30 all'Eurosuole Forum la sfida che mette in palio un posto nella finale Scudetto

Il 3-0 di gara 3 aveva detto che Simon e compagni erano vivi, il 3-1 di gara 4 decreta che i Campioni d’Italia in carica non sono intenzionati a lasciare lo scettro. Lube da sogno, alla Blm Group Arena i biancorossi sfoderano una prestazione sontuosa e battono 3-1 Trento (19-25, 29-27, 22-25, 22-25), portando la serie che mette in palio un posto nella Finale Scudetto in equilibrio sul 2 pari: mercoledì alle 20,30 a Civitanova sarà l’Eurosuole Forum ad ospitare la “bella”.

