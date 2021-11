Orchestra “Insieme per gli altri”,

colonna sonora della solidarietà

6 Novembre 2021 - Ore 11:27 - caricamento letture

È un bilancio straordinariamente positivo quello che l’orchestra Fiati Insieme per gli Altri diretta dal maestro Andrea Mennichelli, traccia alla fine di quattro concerti svolti a Recanati, Porto Sant’Elpidio, Sant’Angelo in Pontano e Civitanova, in a favore di associazioni benefiche, attività culturali e storiche.

Programmi capaci di catturare l’attenzione ed il consenso di un vasto e attento pubblico, oltre che utilizzare la musica per sostenere e valorizzare l’operato di enti e associazioni presenti sul territorio marchigiano a cui viene devoluto l’intero incasso delle serate e che ad oggi ha consentito di raccogliere, nel corso dei nostri eventi, più di 18mila euro divenendo, a tutti gli effetti, spinta dal sempre più numeroso pubblico, una vera, propria e unica “ colonna sonora della solidarietà”

In tale ambito una menzione particolare va ai solisti dell’Orchestra, i maestri Nazzareno Zacconi (chitarra elettrica e acustica), Vincenzo De Angelis (Sax Soprano e Contralto), Mirco Cingolani (clarinetto), Simone Tisba (trombone), Andrea Ferranti (voce tenore) e Gianpiero Ruggeri (voce baritono).

Un grande grazie da parte dell’associazione va anche a tutti i musicisti che con passione e dedizione si dedicano al progetto: Gianni Pierucci, Roberto Brondi e Filippo Ronconi alla tromba, Piero Pietrani, Angelo Sopranzi al clarinetto, Giuli Sergio al sax baritono, Francesco Carducci al sax contralto, Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani alle percussioni, Vanni Belfiore euphonium, Michele Mennichelli e Pietro Uncini al trombone, Emiliano Bastari e RobertoMicarelli al sax tenore, Diego Brocani e Dario Matteucci al basso elettrico.

Dietro questa “mission”, non poteva non esserci il coinvolgimento ed il sostegno di alcune aziende del territorio, senza le quali non sarebbe stato possibile raggiungere i numerosi obbiettivi finalizzati, visto e considerato che l’orchestra si muove senza alcun contributo pubblico.

Per tale motivo il direttivo dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri” e le associazioni di volontariato che hanno collaborato, ringraziano la sensibilità di alcune persone che attraverso le loro aziende hanno creduto, credono e crederanno in questo ambizioso progetto.

Si tratta dell’ingegner Gabriele Miccini della Giessegi di Appignano, di Luca Buldorini, ideatore del Centro Funerario Città di Macerata, di Stefano Parcaroli della Med Store computer di Macerata; di Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano, di Fabio Fiorani – F.I.N.A. di Appignano, di Pieluigi Giampieri della Giampieri di Appignano, di Gianluca Gasparrini Mondo Infissi di Appignano, di Sauro Carbonetti Sauro della Arredogiò di Appignano, dell’ingegner Juek Mosiewicz di Urbisaglia, di Angelo Calabrese di Civitanova delle Tenute la Murola di Urbisaglia, di Francesco Pellerino della Logichem di Appignano, di Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di S.Elpidio a Mare, di Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Piediripa di Macerata, di Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino, di Stelvio Lorenzetti della Algam Eko di Recanati, di Torquato Marchesini di Loro Piceno, di Luigi Rafaiani e Tonino Arrà della Laminox e di Pietro Ciucciovè Vivaio Ciucciovè di Montecassiano.

Il progetto “Insieme per gli altri” proseguirà venerdì 12 novembre al teatro farnese di Cingoli a favore dell’associazione Linfa Neurofibromatosi, sabato 13 novembre al Comunale di Treia per Afam. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.

«Un sentito ringraziamento – scrive lo staff dell’orchestra – va a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con noi al fine di dare il giusto sostegno alle associazioni benefiche insistenti nella Regione Marche. Parliamo delle amministrazioni di Civitanova, Porto Sant’Elpidio,Sant’Angelo in Pontano, Cingoli e Treia, di Fabio Corvatta di Recanati e Maurizio Petrocchi dell’Acli di Fermo, Roberto Ciccola di Civitanova e alla proloco di Cingoli nella persona di Adamo Gentilini Raffioni che si sono dimostrati sensibili al nostro progetto solidale. Ringraziamo anche le associazioni La Crisalide di Porto Sant’Elpidio, Promuoviamo la Vita di Sant’Angelo in Pontano, Linfa neurofibromatosi – Sezione di Cingoli e Afam Alzheimer Uniti Marche.

