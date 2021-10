Il Tolentino batte il Nereto

la Recanatese vince in Campania

SERIE D - Il capitano cremisi Ettore Padovani trascina i suoi, insieme ad Aloisi, nel tris al Della Vittoria. I giallorossi battono all'inglese l'Aurora Alto Casertano grazie alle reti di Grieco e Giampaolo. Entrambe le formazioni maceratesi salgono a quota nove punti

10 Ottobre 2021 - Ore 17:10 - caricamento letture

Tolentino-Nereto è sempre una partita dai piacevoli ricordi per il mondo cremisi. Il 13 maggio 1995 al Della Vittoria i ragazzi di Fabrizio Castori vinsero contro gli abruzzesi e approdarono per la prima volta nella loro storia in Serie C2. A distanza di 26 anni le due squadre si ritrovano di fronte, in terra marchigiana, ed è di nuovo il Tolentino, questa volta allenato da mister Andrea Mosconi, ad esultare. Allora fu decisivo un gol di Giovanni Fenucci, oggi il trascinatore di giornata è capitan Ettore Padovani, decisivo con una doppietta: nel primo tempo in ripartenza, nel secondo su rigore. Ad arrotondare il punteggio (3 a 0) è Aloisi, con un tap in sulla precedente traversa di Zammarchi). Nella quarta giornata d’andata del girone F di Serie D, i cremisi colgono la terza vittoria e salgono a quota nove in classifica. Contemporaneamente vince anche la Recanatese, che espugna all’inglese il campo di Pietramelara (Caserta), terreno amico dell’Aurora Alto Casertano. Con un gol per tempo Grieco e Giampaolo trascinano i giallorossi di mister Giovanni Pagliari allo stesso punteggio del Tolentino.

La cronaca del Della Vittoria. Parte forte il Tolentino, con tre occasioni. Padovani tenta il rasoterra mancino, si distende il portiere, mentre Mengani fallisce il più facile dei tap in. Al 5′ il capitano ci riprova, stavolta con il destro e la palla fa la barba al palo. Quindi è il turno di Mengani, anche per lui sfera out. Al 27′ Ristovskoi effettua un tiro lento e deviato dai giocatori locali, che sibila il legno. Il minuto seguente Siganda prova la botta dalla distanza, ci mette la mano Marricchi che devia in angolo. Nel momento migliore degli ospiti, arriva il vantaggio del Tolentino (33′). Punizione per il Nereto, ribatte la difesa cremisi, i difensori ospiti sbagliano il disimpegno e lanciano il contropiede locale: Padovani scatta e si ritrova a tu per tu con De Luca, freddato dal piazzato del capitano cremisi. Gli uomini di Mosconi ci credono e tre minuti più tardi sfiorano il raddoppio: Cicconetti crossa e centra il palo, sulla ribattuta la staffilata di Conti termina fuori di un soffio. Al tramonto del primo tempo Nonni spara la botta da lontanissimo, De Luca vola e devia in angolo. Il raddoppio del Tolentino giunge nella ripresa. Al 13′ Miccoli viene atterrato in area da De Falco: dal dischetto Padovani trasforma. Dieci giri di lancette più tardi il tiro a giro di Miccoli (bella combinazione con Conti e Capezzani) si spegne fuori. Il Nereto si affaccia in avanti con Faye, Marricchi fa buona guardia. Ma nel finale i cremisi calano anche il tris: tap in di Aloisi sulla precedente traversa del neo entrato Zammarchi.

Il tabellino:

TOLENTINO: Marricchi, Stefoni, Tortelli, Bonacchi, Conti (26’ s.t. Zammarchi), Nonni, Mengani (33’ s.t. Loreti), Miccoli, Padovani (41’ s.t. Severini), Cicconetti (41’ s.t. Fofana), Capezzani (35’ s.t. Aloisi). A disp.: Battistelli, Rozzi, Salvatelli, Moscati. All.: Andrea Mosconi.

NERETO: De Luca, Mirabelli, Ghiani (10’ s.t. Oudreago), Salvatori, De Falco, Tinti, Cipriani (10’ s.t. Kuqi), Nardini (26’ s.t. Ferrini), Ciganda, Ristovskoi (18’ s.t. Pedalino), Offidani (5’ s.t. Faye). A disp.: Diglio, Balducci, Cenci, Forcini. All.: Stefano Senigagliesi.

TERNA ARBITRALE: Romaniello di Napoli (Dattilo di Roma 1 – Macripò di Siena)

RETI: 33’ p.t. e 12′ s.t. Padovani, 37’ s.t. Aloisi

NOTE: spettatori 300 circa (una decina ospiti). Ammonito: Cicconetti. Angoli: 4-7. Recupero: 7′ (3′ + 4′).

***

Il tabellino di Aurora Alto Casertano – Recanatese:

AURORA ALTO CASERTANO: Kuzmanovic, Capasso, Sagliano, Percuoco, Tia, Vallefuoco, Franchi, Baba, Pamuk, Mancino, D’Orta. A disp.: Vitiello, Patta, Longobardo, Mema, Moccia, Balsano, Bianchi, Poziello, Caterino. All.: De Rosa.

RECANATESE: Amadio, Somma, Quacquarelli, Gomez, Alessandretti, Ferrante, Minicucci, Raparo, Minella, Grieco, Senigagliesi. A disp.: Cingolani, Ascani, Capitani, Marafini, Guercio, Sopranzetti, Giampaolo, Curzi, Defendi. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Arnaut di Padova (Gentile di Isernia – Quici di Campobasso)

RETI: Grieco, Giampaolo

