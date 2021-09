Meeting San Giuliano,

ATLETICA AVIS in grande spolvero nella 33esima edizione della manifestazione che si è svolta all'Helvia Recina, la società del capoluogo si è aggiudicata la Coppa “ Banca Macerata”

Ha avuto un taglio nuovo il Meeting San Giuliano 2021 con un ampio spazio al settore giovanile che nel difficile periodo d’inizio settembre, con l’attività ripresa da pochi giorni e la concomitanza con due rappresentative regionali a Majano del Friuli e a Bressanone, ha avuto nelle categorie ragazzi e cadetti i risultati più interessanti dell’Avis Macerata.

Bella vittoria di Sofia Romagnoli nei m.1000 cadette, un successo dove ha dimostrato grande maturità e temperamento raccogliendo un ottimo 3’07”69, personal best di buon auspicio in vista dei prossimi impegni nazionali, davanti alla tenace Francesca Caimmi.

Primo posto nel salto con l’asta cadette, con il nuovo personale, di Bianca Sulzer con m. 2.40, pari misura con Iafrate Jasmine, con l’avisina che si è migliorata anche negli 80 ostacoli con un ottimo 13”30, dietro alla cesenate Giulia Senni. Altra vittoria nei 100 ostacoli cadetti in 15”48 di Riccardo Mozzoni, già in buone condizioni di forma a una settimana dai campionati regionali. Nei 300 ostacoli rientro di Beatrice Cippitelli in 52”24 che le valgono il secondo posto. Successo di Marsel Provenziani nei 600 ragazzi con l’avisino che si migliora a 1’45”25 con una prova autorevole, con Mohamed Dieng al quarto posto in 1’56”25 e sempre con un quarto posto in progresso anche Stefano Bartoloni nei 1000 in 2’58”38. In ripresa Alissa Salvucci nel salto triplo con un buon terzo posto in 9,55

Buon terzo posto di Anna Mengarelli negli 80 piani in attesa dei campionati regionali di Pesaro della prossima settimana, dove potrà correre la sua gara: i 300 piani. Nelle categorie assolute brillanti prove di Lorenzo Angelini che vince sia nei 100 piani in 10”93, miglior risultato tecnico maschile della manifestazione, che nei 400 in 49”42. Miglior risultato tecnico al femminile è stato quello della stamurina Benedetta Boriani con la vittoria nei 100 piani vinti in 12”37 e 853 punti. Buona prova fra gli allievi di Libero Samuele Marino nei 1500 in 4’18”98 al quarto posto così come Davide Savi nel triplo in 11,26. Nel lancio del disco femminile secondo e terzo posto delle biancorosse Chiara Marangoni e Chiara Pistola rispettivamente in 32,17 e 29,02. Dalle due rappresentative regionali da segnalare a Bressanone i due risultati dell’alto con Riccardo Ricci secondo a m. 1,90 e Ambra Compagnucci al terzo posto con 1,64 entrambi nella categoria under 18 e a Majano del Friuli ottima prestazione di Sofia Gentilucci nel lungo dove si è migliorata in m. 5,06. Importanti risultati dell’ultima ora: positivo rientro dopo un lungo infortunio di Elisabetta Vandi a Brescia con un bel crono nei 400 in 55”87 e di Lorenzo Angelini nella stessa distanza a Forli dove in 48”09 ha riscritto il suo personal best.

SACEN – Molto positivo il meeting di San Giuliano per le tre atlete di Corridonia, che in questo mese saranno impegnate nelle finali nazionali dei campionati di società Cus Parma e Tam – Atl. Osimo, Sacen Corridonia e Atl. Sangiorgese) e hanno evidenziato un buon stato di forma: secondo posto per Sonia Kebe (Cus Parma, SF,100 donne,12.44), terza Benedetta Pompei (Tam, JF, 400m donne, 1.01.85) e quinta Gloria Mitillo (Tam, AF, 400 donne, 1.03.81). In evidenza nella categoria ragazzi Tommaso Mitillo che vince il lungo con il personale di 4.28 ed arriva secondo nei 60m con il tempo di 8.48, nella stessa gara: terzo Marian Roberto Boteanu con il personale di 8.53, quinto Michele Molini con 9.22. Secondo posto per Riccardo Girotti nei 300m cadetti (39.69). Nel 100m. buona prestazione per Nicola Mitillo (Tam,SM, 12.52.). Nel periodo estivo sono tornati a correre anche i master, in evidenza Mario Astolfi e Pietro Matricardi che si sono classificati diverse volte primo e secondo nelle categorie M80 e M75.

