I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

GIUGNO – Mentre il Covid continua ad allentare la sua morsa e le spiagge iniziano ad essere prese d’assalto da migliaia di persone, il mese è segnato da tre tragedie. In ordine cronologico. Il 14 Macerata piange Rodolfo Craia, l’attore e regista si arrende a un male contro cui stava combattendo da tempo. Pochi giorni dopo la compagna lancia un durissimo j’accuse alla città, al mondo istituzionale e dello spettacolo: «Macerata non usi il suo nome – ha tuonato – è stato lasciato morire nella miseria». Passano un paio di settimane scarse, il 23 perde la vita in un terribile incidente stradale Attilio Pierini, giocatore di basket di Porto Recanati che aveva fatto le fortune del Recanati, prima di passare alla Virtus Civitanova. Aveva 39 anni. L’incidente è avvenuto all’ingresso traforo del Gran Sasso, Pierini viaggiava con la moglie che proprio pochi giorni fa ha scritto una struggente lettera al marito per la Vigilia della Natale (leggi l’articolo).

Cinque giorni dopo, il 28, viene trovato morto nel lago di Castreccioni il 22enne di Fiuminata Davide Baiocco. Quasi un giorno intero di disperate ricerche, terminate con il più tragico degli epiloghi. Era arrivato a Cingoli il giorno prima con gli amici per pescare e trascorrere una notte in tenda. Poi il tuffo nelle acque del lago che gli è costato la vita.

Sul fronte pandemia, a 10 giorni dall’apertura viene dimesso anche l’ultimo paziente del Covid center di Civitanova, che così di fatto chiude i battenti dando nuova linfa alla polemica di chi grida a uno spreco di risorse pubbliche. Mentre le Marche vengono scelte tra le regioni pilota per il lancio dell’app Immuni. Da punto di vista politico, Giorgia Meloni ad Ancona benedice la candidatura a governatore di Francesco Acquaroli, mentre Matteo Salvini arriva a Porto Recanati dopo i casi Covid all’Hotel House. A Macerata il Premio Oscar Dante Ferretti dà l’ok al museo in suo onore al Cinema Corso, un’idea lanciata da David Miliozzi, candidato consigliere a fianco di Narciso Ricotta.