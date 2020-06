DRAMMA a Teramo, il giocatore di basket di Porto Recanati ha perso la vita mentre era in auto con la moglie, soccorsa con l'eliambulanza. Aveva 39 anni, l'ultimo anno ha militato nella Virtus Civitanova. È stato leader della squadra di Recanati salita dalla C all’A2. L’assessore Fiordomo: «Questa notizia è come un pugno allo stomaco»

Schianto mortale in Abruzzo: morto il cestista Attilio Pierini, 39 anni, portorecanatese. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, sulla carreggiata in direzione di Roma, a un chilometro dall’ingresso del traforo del Gran Sasso. Pierini viaggiava a bordo di un’Audi Q5. Era con la moglie, F. P., rimasta pure lei ferita e trasportata in eliambulanza all’ospedale di Teramo (le sue condizioni sono gravi).

L’Audi del giocatore di basket, secondo quanto è stato ricostruito, si è scontrata frontalmente con un tir Volvo, che percorreva la carreggiata in direzione Teramo. L’incidente si è verificato in un tratto autostradale a doppio senso di marcia a causa dei lavori in corso. Pierini, che era al volante dell’Audi, è morto sul colpo. Nell’incidente è deceduto anche un cane di piccola taglia che viaggiava con la coppia. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre la donna dall’abitacolo dell’Audi.

«Questa notizia è come un pugno allo stomaco – dice l’ex sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo –, qui Attilio ha lasciato tantissimi bei ricordi: era il leader e capitano di una squadra che ha rappresentato un momento storico per la città: un team così mai c’era stato e mai ci sarà più. C’erano gli americani ma lui era il leader indiscusso. Una botta grossa per tutti noi». Il giocatore ha militato nell’ultima stagione nella Rossella Virtus Civitanova in serie B. In passato ha giocato prima nella sua Porto Recanati, poi a Recanati nella squadra che è passata dalla serie C alla A2.

