MACERATA - La mostra della giovane artista al momento è visitabile online

La terza edizione del Premio Pannaggi “Nuova generazione” assegnato all’artista Serena Vallese. A decidere l’associazione Amici di palazzo Buonaccorsi e il Comune di Macerata insieme alla Regione Marche, Macerata Musei, Macerata Culture e la Fondazione Carima, con il patrocinio dell’Università di Macerata, dell’Accademia di Belle Arti e del Comune di Recanati. Il premio, dedicato agli scenari più avanzati della sperimentazione artistica contemporanea, sarà consegnato ufficialmente nei i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, via Don Minzoni 24, Macerata, non appena verranno meno le restrizioni dovute alla epidemia, mentre la personale dell’artista Serena Vallese “Foglia-me”, visitabile in modo virtuale sulla pagina facebook e il canale youtube di Macerata Musei a partire da domani, sarà aperta al pubblico in concomitanza con l’auspicata ordinanza di riapertura dei musei. Selezionata per una ricerca senza confini, capace di assimilare la pratica artistica ai processi della natura, Serena Vallese, si legge nelle motivazioni del Premio, “offre un lavoro colto e meditato che sfronda ogni ridondanza per puntare dritto alle radici della vita, dove l’unica legge è quella della rigenerazione naturale che accomuna tutti gli esseri viventi. Leggeri e caduchi come le foglie, volatili come la polvere, resistenti come il divenire incessante della natura nelle forme più semplici, più complesse, più disparate”. Il catalogo bilingue che racconta la mostra raccoglie, oltre ai saluti di autorità e sostenitori del premio, un testo della curatrice Paola Ballesi ed un’intervista all’artista della storica dell’arte Valentina Falcioni.