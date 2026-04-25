di Andrea Cesca

L’Aurora Treia corona il proprio sogno, la squadra di calcio griffata Lube viene promossa in Eccellenza, il massimo torneo dilettantistico regionale. Il salto di categoria arriva all’ultima giornata di campionato grazie alla vittoria in trasferta per 2 a 0 contro il Monte Urano firmata dalle reti di Melchiorri e Cirrottola.

L’uno-due che porta in paradiso la squadra allenata da Simone Ricci si materializza all’inizio del secondo tempo e vanifica il successo dell’Atletico Azzurra Colli, che chiude la stagione ad un solo punto di distacco. L’Aurora Treia chiude il campionato da imbattuta, venti vittorie e dieci pareggi, e porta a casa il “doblete” grazie al successo nella Coppa Italia di categoria ottenuta qualche settimana fa con la Castelfrettese. Grande festa per la squadra e la tifoseria, celebrata anche dal Comune.

“L’Amministrazione comunale di Treia si congratula con l’Aurora Treia per la conquista dell’Eccellenza dopo la vittoria di oggi contro Monturano, che vale il primo posto nel campionato di Promozione girone B – scrive l’amministrazione capitanata dal sindaco Franco Capponi – L’impresa straordinaria per la compagine del presidente Cegna e di mister Ricci nell’anno dei 60 anni dalla nascita della società, in una stagione perfetta, da imbattuta, che ha visto anche la conquista della Coppa Marche Promozione lo scorso 29 marzo. I complimenti vanno anche alla storia vincente della Lube che, dopo i successi nel volley, si afferma anche nel calcio. Come comunità festeggiamo insieme a Luciano Sileoni e Fabio Giulianelli la Lube (azienda e sport, due brand inscindibili) in una giornata storica per lo sport di Treia”.

MONTURANO CALCIO: Sandroni, Adami, Cassetta, Panichi, Muzi, Finucci, De Carolis (66′ Fabi), Giuli (77′ Rinaldesi), Moretti (58′ Thiam), Bracalente, Ripa (66′ Marini).

A disposizione: Tosi, Bernacchini, Petruzzelli, Marsili, Santarelli. Allenatore: Salvatore Fusco.

AURORA TREIA: Testa, Gabrielli, Calamita, Alla, Ballanti, Bartolini, Mazzoni (66′ Dominino), Palladini (85′ Guglielmo), Melchiorri, Guzzini (58′ Orlietti), Cirrottola (66′ Borrelli)(88′ Seye).

A disposizione: Giachetta, Tavoni, Giuliodori. Allenatore: Simone Ricci.

MARCATORI: Melchiorri 53′, Cirrottola 59′.

ARBITRO: Giovanni Paolo Campoli – Sezione di Ancona.

ASSISTENTI: Francesco Buttafoco – Sezione di San Benedetto del Tronto; Fabio Federico – Sezione di Ascoli Piceno.

NOTE: ammoniti Muzi, De Carolis, Calamita; angoli 4-1, recuperi 0′-3′, presenti oltre 300 spettatori al Comunale di Monturano.