Stalking ai gestori di uno chalet e incendio di un’auto a Civitanova per far licenziare la sua ex: chiuse le indagini per un imprenditore edile di 47 anni. I fatti contestati all’uomo risalgono al luglio e all’agosto del 2024 e tutto sarebbe legato alla relazione che aveva avuto con una donna e alla volontà del 47enne di farle perdere il posto di lavoro.

La donna in quel periodo lavorava come cameriera in uno chalet di Civitanova che all’epoca era gestito da marito e moglie. Secondo le indagini svolte dalla procura di Macerata (pm Francesco Carusi), l’imprenditore, titolare di una ditta individuale, avrebbe intimato ai datori di lavoro della ex di licenziarla. Altrimenti: «ve la farò pagare» avrebbe detto, aggiungendo «vi darò fuoco dove vi trovo se non la mandate via». Dalle minacce a voce sarebbe passato, il 23 luglio del 2024, ai fatti dando fuoco alla Bmw di proprietà della datrice di lavoro della ex. L’auto si trovava in sosta sul lungomare sud di Civitanova, all’angolo con via Vodice.

Una settimana più tardi, il 30 luglio, era andato al locale, aveva mangiato, e non aveva pagato. Secondo gli inquirenti avrebbe detto cose come: «Io non pago, ti faccio vedere chi sono, ti faccio casino in questo locle, ti faccio chiudere il locale in tre giorni». Episodi di stalking ai due gestori del locale che sarebbero avvenuti tra il 22 luglio e il 6 agosto del 2024.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Civitanova. Nei giorni scorsi il pm ha chiuso le indagini.

Ora l’indagato, assistito dall’avvocato Ivan Gori, avrà venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogato o presentare memorie difensive. L’uomo nega di aver fatto stalking ai titolari e di essere stato lui ad incendiare l’auto.

(Gian. Gin.)