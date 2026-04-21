di Francesca Marsili

E’ morto, a soli 55 anni, Alfredo Senesi, ex giocatore di basket e papà di due figli. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo a Pollenza, dove risiedeva, e nella sua Recanati, ma in tutto il mondo del basket marchigiano. Lavorava come impiegato in un albergo. Senesi è stato colpito da una terribile malattia, che lo ha strappato alla vita in pochissimo tempo.

Oltre al professionista stimato e all’uomo di famiglia, è dalle parole di chi lo ha conosciuto che emerge il ritratto di un atleta che è stato un vero e proprio modello per intere generazioni di giovani cestisti.

Cordoglio dalla Pallacanestro Recanati, che ha voluto ricordare il suo storico capitano: «Uno dei migliori prodotti del vivaio locale, protagonista di tante stagioni cestistiche, prima a livello giovanile e poi nella squadra maggiore».

Anche la società Amatori basket di San Severino lo ricorda con stima profonda: «Ci ha lasciato un giocatore che ha fatto la storia della società, ma soprattutto un amico sempre sorridente e disponibile. Non dimenticheremo mai le tue gesta sportive ma in particolare il tuo modo positivo di affrontare la vita di petto».

Tra i tanti messaggi di affetto, c’è quello di Nico Coppari, che descrive Alfredo non solo come un giocatore, ma come un’icona per chiunque frequentasse i palazzetti in quegli anni: «Lo vedevo giocare con i più grandi, alla fine dei nostri allenamenti. Sembrava tutto facile quando aveva palla lui, quando palleggiava ed entrava in terzo tempo con il suo mancino. Penso che tutti quelli della mia età avrebbero voluto giocare (ed essere ammirati dalle ragazzine) come lui. E poi sempre sorridente e un saluto. Ciao grande».

Anche Massimo Lausdei, suo ex compagno di squadra, lo ricorda con intimo affetto : «Era il più giovane della nostra squadra, il primo passaggio dalla promozione alla serie D. Mi dispiace veramente tanto, gli ero affezionato».

Andrea Ciclosi, settempedano, aggiunge: «Probabilmente il compagno di squadra più forte con il quale abbia giocato. Con il quale ho condiviso la gioia più grande che il basket mi ha dato. Era un persona stupenda, con te era impossibile non divertirsi. Ricorderò per sempre il tuo immancabile sorriso». Queste parole dipingono l’essenza di Senesi: un talento naturale, capace di incantare con la semplicità dei campioni, unito a una simpatia innata che lo rendeva popolare e ammirato da tutti.

Anche il presidente della Fip Marche, Maurizio Biondini e l’intero Consiglio regionale si sono uniti al cordoglio per la morte dell’ex giocatore: «Storico capitano dell’Us Basket Recanati e protagonista di numerose stagioni sui campi da basket della regione».

Oltre allo sport, il cuore di Alfredo era per la sua famiglia. Lascia la moglie Sacha, il figlio Federico, e le sorelle Franca e Paola. Un messaggio di particolare vicinanza è arrivato dall’Asd Montemilone Pollenza calcio, che si è stretta attorno al figlio Federico, tesserato con la società: «Sebbene nessuno potrà colmare o sostituire pienamente l’assenza di papà Alfredo, in campo troverà sempre nei suoi “fratelli”, “genitori” sportivi, cioè, i compagni di squadra e i dirigenti, quell’affetto e quell’appoggio morale che gli daranno la forza di andare avanti e superare anche questo tristissimo momento».

Il funerale questa mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale della Santa famiglia di Casette Verdini.