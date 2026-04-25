Oltre a Macerata andranno al voto il 24 e 25 maggio altri 4 comuni della nostra provincia: Montecassiano, Muccia, Petriolo e Ussita.

A Montecassiano sarà sfida a quattro con l’aggiunta all’ultimo di una seconda lista di centrodestra (di matrice Lega) che vede la candidatura a sindaco di Alberta Giustozzi che due anni fa aveva sfidato Leonardo Catena. Per l’elezione in consiglio regionale con il Pd del sindaco uscente a Montecassiano si torna dunque a votare dopo appena due anni. Candidato civico di centrodestra è Mario Capparucci (primo cittadino dal 2004 al 2014), sostenuto anche da Fratelli d’Italia. Questi i candidati: Caterina Antognozzi, Marco Carbonari, Simone Cingolani, Lucia Cingolani, Valentina Fermani, Ludovico Giaconi, Francesco Merelli, Luisa Moretti, Manuel Picchio, Franco Polenta, Aldo Massei, Tommaso Tombesi.

Il centrosinistra sostiene la candidatura a sindaco di Barbara Vecchi, assessore al bilancio della Giunta Catena, con la civica Montecassiano. La squadra è composta da: Christian Bonfigli, Olivo Carbonari, Paolo Carnevali, Antonio Governatori, Tristano Grandinetti, Cinzia Lancioni, Luisella Latini, Ilaria Matteucci, Cinzia Paolucci, Giorgio Pettinari, Noemi Romiti, Giampiero Virgili.

Si candida a sindaco anche Giorgio Tomassoni, al timone della civica “Giovani di Montecassiano”. La lista: Meri Celino, Ezia Magnaterra, Paolo Passini, Paride Paolorossi, Enzo Piermarini, Barbara Rimatori, Sonia Silvestri, Simone Tiberi, Barbara Verdenelli.

Infine i candidati che sostengono Alberta Giustozzi con la lista civica “Obiettivo Comune”: Veronica Crocetti, Guido Biagioli, Sara Dini, Marco Di Venere, Aron Masella, Roberto Masella, Eleonora Ponsella, Albero Sanchella, Elisabetta Vitali.

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A Muccia a sorpresa si è candidata una lista composta da tutti poliziotti penitenziari con dieci persone: candidato sindaco Pietro Angelo Lombardo che l’anno scorso era candidato a Bisegna, piccolo comune abruzzese. In lista dieci persone non nate e non residenti a Muccia. Il gruppo si avvale dell’aspettativa elettorale speciale, un istituto previsto dalla normativa vigente che permette ai dipendenti pubblici di dedicarsi pienamente alla campagna elettorale per un periodo di trenta giorni (i candidati lavoro nelle carceri di Fermo e Ascoli). La sfida elettorale salvo colpi di scena sarà tra l’ex vicesindaco Stefano Antonelli (lista La Torre) e l’avvocato Giulia Menciotti (Muccia Rinasce).

La lista di Stefano Antonelli “La Torre”: l’ex sindaco Mario Baroni, Matteo Carioli, Luca Cellocco, Samuele Cucculelli, Stefano Elisei, Gianluca Fiore, Alvaro Francia, Silvano Seccacini, Raffaella Trojani, Assiride Turchetti.

La lista di Giulia Menciotti “Muccia Rinasce”: Sergio Bentivoglio, Carlo Francesco Chiarolla, Laura Bizzarri, Barbara Carnevali, Giovanni Casoni, Lorenzo Ceccarelli, Adina Dikeddzic, Alessandro Micucci, Francesco Nebbia, Massimo Zerani.

La lista della polizia penitenziaria di Pietro Angelo Lombardo “Insieme per il futuro”: Giuseppe Ficco, Matteo Papagna, Francesco Rondinone, Claudio Riginelli, Mauro Simone, Salvatore Mangione, Fabrizio De Luca, Antonio Ecca, Alessia Iannotta

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A Petriolo duello tra il sindaco uscente Matteo Santinelli e l’ex sindaco Domenico Luciani.

La lista “Insieme per Petriolo” che sostiene Santinelli: Roberto Acciarresi, Giuseppe D’Apolito, Danila Damiani, Antonio Angelo Esposito, Andrea Giustozzi, Luca Castellani, Gianluca Mitillo, Beatrice Minnozzi, Luigi Tedeschi, Astrid Verdini.

La lista “Petriolo Domani” di Domenico Luciani: Sara Andreozzi, Maria Grazia Antongirolami, Federico Ciccioli, Ljaurije Huseini, Lucrezia Maccari, Vincenzina Marella Ciarrocca, Marcella Migliozzi, Matteo Matteucci, Lanfranco Re, Sasha Staffolani.

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Ad Ussita sfida a due tra la sindaca uscente Silvia Bernardini e Giovanni Marronaro, candidato sindaco anche nel 2018, fratello dell’ex calciatore di Lazio e Bologna.

Nella lista “Progetto Ussita” di Silvia Bernardini ci sono: Sante Basili, Marco Bernardini, Paolo Del Brutto, Bernardino Di Antonio, Monika Lopusanova, Martina Mitillo, Roberto Napoleone, Alessio Piccioni, Valerio Roselli, Lucia Temperi

La lista di Giovanni Marronaro “Ussita 2018-2026 insieme per la ricostruzione e il futuro”: Guido Rossi, Giulio Angelo Bischi, Paride Cutini, Alessandro Cavedal, Ivano Frattali, Luciano Nocera, Paolo Petruzzi.