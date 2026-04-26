di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Missione quasi compiuta. La Maceratese agguanta il pareggio contro il Giulianova, è sempre più vicina alla salvezza anche se la certezza matematica ancora non c’è. Resta in ballo il Sora che, però, al momento ha una differenza reti peggiore di quella della Rata in caso di arrivo a pari merito all’ultima giornata. Dovrebbero combinarsi risultati molto larghi e pesanti negativi contro la Maceratese che giocherà a Chieti nell’ultimo turno mentre i ciociari saranno di scena a Castelfidardo.

Una gara condizionata dal gran caldo e dalla tensione per l’importanza del risultato, giocata su bassi ritmi e decisa nella ripresa da due gol in otto minuti che hanno sigillato un pareggio giusto che è stato sufficiente ai biancorossi per cogliere l’obiettivo che si erano prefissi alla vigilia. Del resto il Giulianova è la squadra che ha ottenuto tanti pareggi in stagione. Nelle file della Maceratese si sono messi in evidenza Sabattini e Ciabuschi tra i migliori mentre Esposito e il sempre pungente Chiarella nelle file degli abruzzesi. Emozioni concentrate in particolare negli otto minuti della ripresa che hanno fissato il punteggio, col vantaggio giuliese che poteva creare guai alla Rata che però ha subito rimesso a posto le cose.

Contro il Giulianova per riscattare lo scivolone di Pomezia e conquistare così la salvezza matematica davanti ai propri tifosi. Questo l’obiettivo della Maceratese nell’ultima apparizione stagionale all’Helvia Recina-Pino Brizi prima di chiudere il campionato a Chieti. Biancorossi che ospitano un avversario che non ha più obiettivi da raggiungere, lontano sia da playoff che playout, se non riscattare lo scivolone nel derby di una settimana fa proprio contro i teatini. Per l’occasione mister Lauro deve fare a meno dello squalificato Siniega ed al centro della difesa lo sostituisce con Morganti mentre per il resto l’assetto resta lo stesso dell’ultima gara. Tra gli ospiti assenti Scarsella e Guerriero con il tecnico che rivoluziona l’assetto rispetto all’ultima sfida. Abruzzesi che prendono in mano il pallino di gioco nei primi minuti, con la Rata che è costretta sulla difensiva.

Nei primi venti minuti non succede praticamente nulla, soltanto le due tifoserie animano con cori e sventolio di bandiere il caldo pomeriggio allo stadio. Il Giulianova è più manovriero, la Rata invece fatica a far salire il proprio gioco, risultato non ci sono tiro vero le due porte. Al 29’ arriva la prima occasione per la squadra di Lauro: Sabattini conquista un calcio di punizione da fuori area, prova la conclusione Osorio con una parabola che sfiora l’incrocio dei pali.

La replica abruzzese arriva dopo pochi minuti con un’incursione di Bolondi nell’area marchigiana, assist per l’accorrente Chiarella la cui deviazione però non inquadra la porta di Cusin. Sembra che finalmente la gara decolli dopo una mezz’ora di nulla di fatto. I giallorossi insistono in attacco e si procurano al 36’ una ghiotta palla gol con l’incursione di Chiarella contrata con i piedi in corner da Cusin. Nel finale di tempo la Rata va vicina al gol sugli sviluppi di un calcio di punizione, uscita fuori tempo di Negro, sulla palla vagante si getta Lucero che alza però troppo la mira. Primo tempo che si chiude senza nessun minuto di recupero, pareggio che, visti gli altri risultati, al momento basta alla Rata per la salvezza.

Ripresa che si apre con una Maceratese più propositiva che al 4’ va alla conclusione da fuori area con Sabattini, sfera che lambisce il palo a cui risponde subito Chiarella con un tiro che non va lontano dalla porta di Cusin. Gara che si trascina sugli stessi ritmi compassati del primo tempo, con qualche lampo sui due fronti che però non chiama i portieri a parate importanti. Al quarto d’ora un accesso di rissa tra Osorio ed Esposito dopo un lungo corpo a corpo viene sedata dall’arbitro ed al 19’ si fa vedere anche Ciabuschi con un bel tiro a incrociare che lambisce il palo di Negro.

Al 27’ però la sfida si sblocca: sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpo di testa Chiarella che serve Menna a pochi passi da Cusin, deviazione di piede che il portiere respinge a terra ma l’arbitro indica subito il gol, su segnalazione del guardalinee evidentemente la palla seppur di poco ha superato la linea bianca. La reazione della Rata arriva tre minuti dopo su corner di De Angelis, colpo di testa di Osorio che sfiora il pareggio così anche qualche minuto dopo con un tiro respinto da Negro a terra.

Al 34’ salvataggio su colpo di testa di Ciabuschi che però sull’azione susseguente da corner va ad insaccare la rete del pareggio sempre di testa esultando sotto la Curva Just. Due lampi che sigillano una partita che verrà ricordata non certo per la sua bellezza o per le emozioni.

MACERATESE – GIULIANOVA 1-1

MACERATESE (4-3-3) Cusin 6; Perini 6, Lucero 6, Mastrippolito 6, Morganti 6; Ciattaglia 6, De Angelis 6, Sabattini 6,5; Marras 5 (dal 28’ s.t. Ruani 5,5), Ciabuschi 6,5, Osorio 6 (dal 43’ s.t. Gagliardi s.v.). (Gagliardini, Ambrogi, Fratini, Nasic, Cirulli, Papa, Marchegiani). All. Lauro 6.

GIULIANOVA (3-5-2) Negro 6,5; Morri 6, Callegari 6,5, Thiago Menna 6,5; Misuraca 6, Bolondi 5 (dal 44’ st. Di Ruggiero s.v.), Panzera 6 (dal 41’ s.t. Vesprini s.v.), Esposito 6,5, Masawoud 6 (dal 40’ s.t. Martiniello s.v.); Chiarella 6 (dal 35’ s.t. Neglia s.v.), Odianose 5,5 (dal 39’ s.t. Carbonelli s.v.). (Vandelli, Machì, Vuillermoz, Pertosa). All. Pergolizzi 6.

TERNA ARBITRALE: Catalani di Ciampino 6 (assistenti Amarante di Castellammare di Stabia e De Rosa di Napoli).

RETI: Menna (G) al 27’, Ciabuschi (M) al 35’s.t.

NOTE: spettatori 1500 circa. Ammoniti: nessuno. Angoli: 4-5. Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.