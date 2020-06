IL PROGRAMMA del tour del leader della Lega: domani a San Benedetto, sabato alle 9,30 incontro al Caffè del Corso di Porto Recanati, con probabile visita all'Hotel House, poi le tappe di Ancona e Fano. Le parole del commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti

«Salvini ha dimostrato più volte di tenere alle Marche in modo particolare e la Lega è pronta ad impegnarsi con serietà e concretezza per garantire alla regione il buon governo che merita. E’ un uomo di parola, lo aveva promesso due settimane fa durante un tour nel fermano,e il 26 e 27 giugno sarà di nuovo nelle Marche». Con queste parole il commissario regionale del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti annuncia il tour nelle Marche di Salvini previsto per questo weekend. «La qualità delle proposte e quella delle donne e degli uomini della nostra squadra – aggiunge Marchetti – la competenza e compattezza del centrodestra sono i solidi pilastri su cui stiamo costruendo un’alternativa seria all’ormai obsoleta politica del Pd, intento a coltivare gli interessi personali dei singoli piuttosto che a costruire un futuro concreto per i marchigiani». Ecco il programma della due giorni. Domani Salvini sarà in provincia di Ascoli Piceno per la prima tappa: a San Benedetto lo attendono imprenditori locali ed i quadri della Lega provinciale per una cena di lavoro ai Bagni Andrea. La mattinata di sabato inizierà alle 9,30 a Porto Recanati dove verrà allestito un punto stampa con colazione al Caffè del Corso (corso Matteotti 228). È previsto un passaggio al gazebo Lega allestito nelle vicinanze, uno dei tantissimi che nel weekend saranno attivi nelle principali piazze della regione per la campagna tesseramento e per la raccolta firme avviata, spiega il Carroccio «per contrastare il collezionista di poltrone Mangialardi». Se le tempistiche lo consentiranno, non è esclusa anche una breve visita del leader del Carroccio all’Hotel House di Porto Recanati. Infine alle 11,15 Salvini farà visita alla sede della Confartigianato ad Ancona (via Fioretti 2/A), prima di dirigersi a Fano, dove concluderà il secondo tour marchigiano insieme a sostenitori, iscritti, militanti e alcuni rappresentanti di categoria a Villa Piccinetti.