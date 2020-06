IL TOUR in regione del segretario della Lega inizia venerdì sera. Sabato mattina è probabile una visita all'Hotel House. Poi Ancona e Fano

Matteo Salvini, leader della Lega, farà tappa venerdì e sabato nelle Marche. L’agenda di Salvini prevede l’arrivo nella serata del 26 giugno, al termine del tour in Abruzzo. Sabato mattina poi Salvini visiterà alle 9,30 Porto Recanati. L’appuntamento con la stampa è al caffè del Corso, in corso Matteotti. E’ probabile però che visiti anche l’Hotel House, il maxi condominio di nuovo al centro delle polemiche dopo che si è sviluppato un focolaio di coronavirus con 12 persone trovate positive al tampone. Proseguirà poi in giornata ad Ancona (11,15, incontro con Confartigianato) e Fano, alle 12,54, per poi dirigersi in Emilia. Ad accompagnarlo ci sarà anche il coordinatore regionale Riccardo Augusto Marchetti, da poco subentrato all’ex coordinatore Paolo Arrigoni, ufficializzato proprio oggi pomeriggio come nuovo responsabile del dipartimento Energia per la Lega. La visita di Salvini arriva subito dopo l’accordo trovato sul candidato alle regionali Francesco Acquaroli (FdI) dopo lo stallo durato mesi con gli alleati di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

(Redazione CM)