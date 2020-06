MARCHE 2020 - La leader di Fratelli d'Italia domani alle 11 sarà al Porto antico per presentare la candidatura a governatore del parlamentare di Potenza Picena

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, domani mattina sarà ad Ancona per presentare la candidatura di Francesco Acquaroli. L’ufficialità della corsa a governatore per la coalizione del centrodestra del deputato ed ex sindaco di Potenza Picena alle regionali è arrivata lunedì, dopo un braccio di ferro durato mesi sulle candidature nelle varie regioni (in primis la Puglia) con gli alleati di Lega e Forza Italia (leggi l’articolo). L’appuntamento di domani è alle 11 all’Arco Traiano del Porto Antico di Ancona. La campagna elettorale di Acquaroli ricomincia al grido di “Ricostruire le Marche”, slogan già presentato prima che il risiko della coalizione frenasse la corsa, altrimenti già iniziata da un pezzo. Con l’arrivo dei big nazionali, entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni di settembre. Al momento sono quattro a sfidarsi per la poltrona più ambita di palazzo Raffaello: Maurizio Mangialardi (centrosinistra), Francesco Acquaroli (FdI-Lega-Forza Italia), Gian Mario Mercorelli (M5S) e Roberto Mancini (Dipende da noi).