L'ANNUNCIO del commissario regionale del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti: il 27 e 28 giugno parte la raccolta firma in tutte le Marche per chiedere le dimissioni del candidato governatore del centrosinistra dagli incarichi istituzionali

«Il 27-28 giugno la Lega Marche scenderà in tutte le piazza delle Marche con una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Mangialardi da tutti gli incarichi istituzionali, in particolare dalla presidenza regionale di Anci, che è un organismo super partes senza connotazione politica». Sono le parole del commissario regionale del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti, che mette nel mirino il candidato governatore del centrosinistra. «In questa occasione, la prima dopo il lockdown – ha proseguito – la Lega darà il via anche alla campagna di tesseramento 2020. Saremo in tutte le piazze della Regione per chiedere al candidato governatore della sinistra, Maurizio Mangialardi, di dimettersi da tutti gli incarichi istituzionali che riveste. Il candidato della sinistra alle elezioni regionali infatti, oltre a essere sindaco di Senigallia, è attualmente presidente regionale di Anci, presidente unione dei comuni della Marca Senone, presidente della conferenza dei sindaci Area vasta e presidente Ambito territoriale sociale. Per questa ragione – ha spiegato Marchetti – chiederemo a tutti i cittadini delle Marche di fermare con una firma il ‘collezionista di poltrone’ Mangialardi impedendogli di utilizzare il suo ruolo superpartes, ottenuto con il consenso di tutti i sindaci marchigiani, come vetrina per la campagna elettorale da governatore di parte appoggiato dalla sinistra. Molti sindaci e amministratori locali in queste settimane ci hanno manifestato il loro disappunto rispetto a questo conflitto di interesse che inficia la credibilità di un organismo istituzionale e di garanzia come è Anci – ha concluso il Commissario della Lega Marche – pertanto deve essere al più presto risolto, al fine di evitare continue passerelle nei territori in questa doppia veste».