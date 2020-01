ELEZIONI - Il leader della Lega rimette in discussione le candidature per la prossima primavera, compreso Acquaroli nelle Marche e lancia un messaggio agli alleati. Nel centrosinistra è stato chiamato il vicesegretario nazionale per sbrogliare la matassa

Se Atene piange, Sparta non ride. Si potrebbe usare uno dei più classici proverbi del Belpaese per descrivere la situazione attuale degli schieramenti in campo per le prossime elezioni regionali. Sia il centrodestra che il centrosinistra infatti sono ancora bloccati a livello locale, in attesa che a sbrogliare la situazione siano i leader nazionali. Gli unici ad avere le idee chiare (forse) sono i 5Stelle, che dopo l’incontro col reggente Vito Crimi hanno ribadito il no a un’alleanza col Pd per bocca della facilitatrice Mirella Emiliozzi, ma che d’altro canto stanno affrontando la più grande crisi della loro storia, sia in termini di voti persi che identitaria.

Nel centrodestra il barometro degli ultimi giorni sembra aver fatto registrare un’impennata della pressione atmosferica intorno agli alleati a livello nazionale. Salvini infatti pare sia sempre più convinto a voler rivedere i vecchi accordi con FdI e Lega dopo la sconfitta in Emilia Romagna e sembra che abbia intenzione di riconsiderare le candidature di Fitto in Puglia, Caldoro in Campania e Acquaroli nelle Marche. «I candidati alle regionali dobbiamo rivederli tutti», ha dichiarato oggi Salvini durante il Consiglio federale di via Bellerio a Milano. Una frase-avvertimento per gli alleati. Il ragionamento, nella Lega, dovrebbe essere più o meno questo: se Puglia, Campania e Marche andranno come previsto a FdI e Forza Italia, al Carroccio rimarrebbero solo il Veneto, dove Zaia è nettamente favorito anche senza l’eventuale apporto degli alleati e la Toscana, dove invece una vittoria del centrodestra oggi, dopo quanto successo in Emilia Romagna, sembra assai difficile. Ecco qui che per la Lega prenderebbe forma lo spettro di restare con un pungo di mosche in mano nonostante sia di gran lunga il primo partito della coalizione. E’ in questo scenario a livello nazionale che si inseriscono le regionali delle Marche. Un segnale che Salvini non avesse più intenzione di lasciare la nostra regione a FdI è arrivato anche dall’avvicinamento dello stesso leader della Lega al sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, che ha dalla sua quella lista di amministratori del territorio lanciata da Paolo Mattei. D’altronde nelle Marche il centrodestra ha buone chance, visto il momentaccio del Pd impantanato su un eventuale Ceriscioli bis. La matassa dovrebbe sbrogliarsi la settimana prossima con il previsto summit a tre Salvini, Meloni, Berlusconi.

In casa centrosinistra, invece, è stato stato assegnato al vicesegretario nazionale Andrea Orlando l’arduo compito di trovare la quadra nelle Marche. L’ex ministro è atteso per il direttivo regionale, quello in programma ieri è stato rinviato a data da destinarsi. Probabilmente se ne riparlerà tra un paio di settimane al massimo. Il nodo da sciogliere resta quello che si è venuto a creare intorno al nome di Luca Ceriscioli. Da una parte il governatore uscente ha dalla sua i numeri per eventuali primarie di coalizione (anche se ormai sembra difficile poterle organizzare in tempo) e il voto della stessa direzione regionale che all’unanimità poco più di un mese fa deciso per una sua ricandidatura. Dall’altra però sconta il giudizio negativo dei cittadini sulla sua giunta, il veto degli alleati Articolo 1, Italia Viva e di alcune civiche e l’opposizione di una frangia interna capeggiata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che vorrebbe puntare sulla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. In tutto questo l’obiettivo per i dem resta quello di riuscire a creare una coalizione più ampia possibile, visto il gap da recuperare nei confronti del centrodestra.