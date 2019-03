MACERATA - La prossima settimana prenderanno il via gli interventi che riguarderanno le vie Foscolo, Ascoli Piceno, Pesaro e Dante Alighieri

Sicurezza stradale e sistemazione di strade e marciapiedi all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Macerata. Con la fine dell’inverno e del maltempo, infatti, si apriranno in città numerosi cantieri. Alcuni interventi sono già iniziati nelle vie Marche, Urbino, Ancona e Weiden mentre la prossima settimana i lavori riguarderanno le vie Foscolo, Ascoli Piceno, Pesaro e Dante Alighieri, per un investimento di oltre 600mila euro.

«Prosegue incessante l’impegno dell’Amministrazione comunale – commenta l’assessore ai lavori Pubblici Narciso Ricotta – per la manutenzione delle strade, per gli impianti sportivi di prossimità alle zone residenziali e per la sicurezza dei pedoni».

Infatti, oltre alla viabilità sono previsti altri interventi volti a dare risposte alle esigenze dei cittadini manifestate in alcuni quartieri. In particolare si tratta del completo rifacimento della scalinata di collegamento tra via Urbino e via san Francesco e del rifacimento dei manti del campetto di calcio a cinque e di bocce di via Pirandello per una spesa di oltre 70mila euro.