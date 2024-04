di Alessandra Pierini

A Macerata tornano le luminarie estive. Come l’anno scorso le vie centrali della città saranno illuminate a festa dal’8 aprile al 30 novembre, per poi lasciare posto alle tradizionali illuminazioni natalizie. E’ una idea dell’associazione dei commercianti del centro storico. «E’ il nostro regalo alla città» spiega il presidente dell’associazione Giuseppe Romano.

Sono iniziate ieri pomeriggio le operazioni di montaggio, da parte della ditta Porfiri di Passo Colmurano. Le luci, che lo scorso anno avevano interessato una zona circoscritta del centro, questa volta copriranno la città dentro le mura: comprese nel piano illuminotecnico piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, corso Matteotti, vicolo Ferrari, via don Minzoni, via Gramsci, via Crescimbeni, corso della Repubblica e scalette via De Vico.

«Le spese – spiega Romano – sono totalmente a carico dei cento commercianti aderenti che hanno partecipato all’iniziativa con una quota in denaro. Si tratta di una risposta corale e completa».

Non solo luci ma anche eventi e iniziative per il centro storico: «Siamo pronti per i mercatini francesi – conclude il presidente dei commercianti – molto richiesti e per cui abbiamo lavorato tanto. E presto altre novità sempre con l’obiettivo di offrire occasioni per fruire delle nostre bellissime strade e piazze».