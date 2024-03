«Una sentenza che la dice lunga sulla superficialità con cui il sindaco ha agito, ma tanto paga sempre Pantalone». La butta sul sarcasmo Giulio Silenzi, esponente del Pd, nel commentare la sentenza con la quale il tribunale amministrativo ha riammesso in giunta l’assessora Manola Gironacci, che era stata estromessa dal sindaco Fabrizio Ciarapica in seguito all’annuncio (poi rivelatosi non rispondente al vero) del suo ingresso in Lega. Ma da ridere non ci sarebbe molto secondo l’ex vicesindaco, visto che lo scivolone, anche se il Tar ha respinto la richiesta di risarcimento proposta dalla Gironacci, costerà e non poco alle casse comunali.

«Ultimamente quando il Comune finisce davanti al Tar perde sempre – rimarca l’esponente dem – questa è una bocciatura sotto il profilo tecnico, giuridico e politico per il sindaco di Civitanova e il segno di una incapacità amministrativa di cui pagano le spese i civitanovesi, perché, oltre alle indennità arretrate da pagare alla Gironacci, che pur non avendo esercitato il ruolo di assessore, ammontano a 7mila euro, quasi mille euro al mese essendo dipendente amministrativo della azienda che presiede, come da atti pubblicati sul sito del Comune, la parcella all’avvocato nominato per la sua difesa Ciarapica l’ha caricata sul bilancio pubblico. Le sue scelte e quelle dei dirigenti comunali, stipendiati anche per istruire pratiche che reggano alla prova della legge, costano care ai civitanovesi che si devono sobbarcare questi ed altri costi delle spese legali per le cause imbastite dal sindaco. In questo caso la fattura dell’avvocato Diego Cuccù ammonta a 7.295 euro, consulenza assegnata con affidamento diretto e non è detto che la somma non debba essere integrata per ulteriori spese emerse durante la causa».