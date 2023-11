Revocata dalla carica di assessore del comune di Civitanova, ricorso al Tar di Manola Gironacci contro la decisione del sindaco Fabrizio Ciarapica. Il primo cittadino aveva preso la decisione di togliere la delega a Gironacci subito dopo che lei aveva annunciato il passaggio alla Lega (era stata con la civica del sindaco). Ora la ex assessora ha deciso di presentare ricorso per chiedere l’annullamento, previa sospensione del decreto di revoca. Gironacci nel ricorso chiede anche un risarcimento per i danni patiti, come quello d’immagine e per le mancate indennità, dovuti al decreto del sindaco che ritiene illegittimo.

Nel ricorso si lamenta che non è sufficiente indicare che è venuto meno il rapporto di fiducia. Il sindaco, oggi pomeriggio impegnato con il Consiglio comunale, sulla questione ha detto: «Sentirò un avvocato, non sono preoccupato. È una sua iniziativa, ma da parte del sindaco è una prerogativa politica poter decidere gli assessori. Certo è alquanto anomalo».

Lo scorso 30 settembre Gironacci, assessore al Turismo, era stata sollevata dall’incarico dal sindaco 24 ore dopo il suo ingresso nella Lega dopo che era stata nominata in quota alla civica del sindaco, “Civitanova unica”. Lei stessa non aveva voluto commentare la decisione e aveva difeso il lavoro svolto da assessore.

