Muccia celebra la tradizione
con la 22esima Sagra della tagliatella
FESTA - Ultimi preparativi per uno degli appuntamenti classici dell'estate, in programma domani ai giardini pubblici di largo Fedeli
Torna domani ai giardini pubblici di largo Fedeli uno degli appuntamenti più attesi dell’estate muccese: la 22esima Sagra della tagliatella, una festa dedicata ai sapori autentici della tradizione marchigiana e al piacere di ritrovarsi insieme.
Per l’occasione, gli stand gastronomici proporranno le immancabili tagliatelle preparate secondo la ricetta tradizionale, accompagnate da gustosi condimenti e da altre specialità locali, il tutto realizzato con passione dai volontari che ogni anno rendono possibile questa manifestazione.
La sagra offrirà anche una serata di musica, intrattenimento e momenti di convivialità pensata per tutte le età, in un’atmosfera accogliente che valorizza le tradizioni, il territorio e lo spirito di comunità che contraddistingue Muccia. Un’occasione speciale per trascorrere una piacevole serata in compagnia, riscoprendo i sapori di una volta e sostenendo un evento che, giunto alla sua ventiduesima edizione, continua a rappresentare un importante punto di riferimento per il paese.
La Pro Loco di Muccia invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una festa all’insegna della buona cucina, dell’allegria e dell’ospitalità. L’apertura per il pranzo è prevista per le 12,30, alle 19,30 stand operativi per cena e tanta musica.