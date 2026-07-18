Torna domani ai giardini pubblici di largo Fedeli uno degli appuntamenti più attesi dell’estate muccese: la 22esima Sagra della tagliatella, una festa dedicata ai sapori autentici della tradizione marchigiana e al piacere di ritrovarsi insieme.

Per l’occasione, gli stand gastronomici proporranno le immancabili tagliatelle preparate secondo la ricetta tradizionale, accompagnate da gustosi condimenti e da altre specialità locali, il tutto realizzato con passione dai volontari che ogni anno rendono possibile questa manifestazione.

La sagra offrirà anche una serata di musica, intrattenimento e momenti di convivialità pensata per tutte le età, in un’atmosfera accogliente che valorizza le tradizioni, il territorio e lo spirito di comunità che contraddistingue Muccia. Un’occasione speciale per trascorrere una piacevole serata in compagnia, riscoprendo i sapori di una volta e sostenendo un evento che, giunto alla sua ventiduesima edizione, continua a rappresentare un importante punto di riferimento per il paese.

La Pro Loco di Muccia invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una festa all’insegna della buona cucina, dell’allegria e dell’ospitalità. L’apertura per il pranzo è prevista per le 12,30, alle 19,30 stand operativi per cena e tanta musica.