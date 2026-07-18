Ha violato il divieto di ritorno nel comune di Tolentino ed è risultato anche inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale. Per questo un cittadino di origini indiane di 34 anni, residente a Brescia e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Tolentino nella tarda serata di ieri.

L’uomo è stato intercettato nel centro cittadino e, a seguito di accertamenti più approfonditi, i militari hanno verificato sia la violazione del provvedimento che la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato alla segnalazione di due persone per stupefacenti e alla sanzione ad un automobilista alla guida ubriaco. Si tratta di un 27enne residente a San Ginesio fermato mentre era alla guida della propria Audi A4 che è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 0,66 grammi per litro. Per il giovane è scattata la sanzione e il ritiro della patente.

Nel centro di Tolentino, invece, i militari del radiomobile hanno controllato un 61enne residente in città, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Un’analoga segnalazione amministrativa è scattata anche nei confronti di un 26enne di origini egiziane, domiciliato a Tolentino, regolare sul territorio nazionale e incensurato. Il giovane, controllato in via Benadduci dal personale del nucleo operativo e radiomobile, aveva con sé uno spinello contenente hashish.

Al servizio coordinato hanno preso parte otto pattuglie e sedici militari della compagnia carabinieri di Tolentino. Nel corso dell’attività sono stati controllati 6 esercizi pubblici e identificate complessivamente 71 persone.